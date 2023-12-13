旗津健康學園成立　高雄三所健康學園逾3萬學生受惠

高雄市首創結合學校、醫院與社區成立健康學園，讓醫療資源能深入校園與家庭，營造健康快樂的社區。高市府教育局今（13）日與旗津醫院攜手成立「旗津健康學園」，也是高雄市第三所「健康學園」。目前高雄市小港區、林園區與旗津區學校，分別已與小港醫院、健佑醫院、旗津醫院合作，合計以上三所「健康學園」受惠校數30校，學生人數逾3萬人。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府教育局長謝文斌表示，「旗津健康學園」成立後，整合所有相關醫療資源，提供在地旗津國中、旗津國小、中洲國小與大汕國小4校師生，以及當地社區居民更好的醫療照護，也隨時關心學校、社區民眾健康狀況，維護大家身心健康。
「旗津健康學園」採取多元健康策略，即時宣導醫療衛生最新消息，由醫院專業講師為學校師生或家長進行健康議題增能，辦理有趣的活動外，並利用運動會或學校大型活動擺攤進行衛教宣導。也將規劃「健康體位計畫」，由旗津醫院團隊透過正確飲食與運動課程，改善旗津區學童健康體位過重、肥胖問題。
「林園區健康學園」學校學生不定期到長照中心表演，營造老幼共樂友善園地；「小港區健康學園」以空汙為主題，推動相關活動，讓師生認識生長的環境並保護自己。
謝文斌強調，健康是重要的資本，高雄健康學園模式啟動學校、醫院與社區合作共好，期望未來高雄市能與更多醫院合作，為奠定學生健康基礎共同努力。