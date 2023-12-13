「悶經濟」隱憂浮現！「悶」字從何而來　台灣又為何而悶

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受到疫情以及俄烏戰爭影響，原物料及食品類價格大漲，引發全球性通貨膨脹，台灣於過去兩年曾有過CPI年增率連續21個月超過2%通膨警戒線的紀錄，好不容易於今年年中降至警戒線以下，近2至3個月又因颱風侵襲導致通膨率重回警界線之上。10月CPI年增率甚至再見3字頭，創下近9個月以來新高，有學者斷言，2%、3%的通膨率將成未來台灣經濟的新常態。
國立中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，國際上升息循環已來到了尾聲，然而過往連續升息對全球消費影響是累積性的，美國、歐洲也尚未降息，利率仍然居高不下，當地家庭支出受到排擠，進而造成台灣這一年多出口不振，廠商業績不佳，影響加薪，加上一般民眾或家庭為對抗通膨與升息，也只能減少消費與支出，然而，消費低迷又將衝擊廠商營運與國內經濟表現，使得台灣陷入一連串的惡性循環中。
對於一般上班族及家庭而言，在消費、支出上影響最大的非外食、食物類與租金2大層面莫屬，然而，兩種類別的價格通常皆具僵固性，價格一旦上漲，要再下跌的可能性不高。吳大任表示，外食支出上要面對的憂慮即將在不久的將來裡浮現，由於餐廳經營會有人力及水電成本上的考量，過了明年1月1日之後，基本工資將再度調漲，加上政府2022年為抑制通膨，實施電價凍漲，為台電嚴重虧損的原因之一，如今電價潛在調漲壓力也逐漸慢慢浮現，而店家未來承受的人力、水電成本，日後轉嫁給消費者將成必然。
觀察主計處最新統計資料，11月CPI年增率指數中除了食物類、外食費漲幅仍高外，房租指數今年前11個月平均漲幅達2.16%，寫下27年來新高。吳大任分析，房租受到房價高漲與通膨連帶生活支出增加等多重因素影響，自2021年起，房地產價格上升，不過反映在房租上有時間上的落差，故兩年前房地產大漲，也就導致2022年2023年的房租開始飆升。
2023全年經濟成長率預估為1.42%，創下14年來新低，且受景氣趨緩、物價仍高的影響，今年前9月實質總薪資年減0.78%，為7年來同期首次負成長，民眾哀怨「薪水變薄，都被通膨吃光光！」在年輕世代生活焦慮大調查中顯示，造成大家生活焦慮的前3大主因，「財務狀況」首當其衝，尤其擔心存不到錢、收入不如預期，「悶經濟」的現象再起，也因此滋生愈來愈多躺平族。2024總統大選進入倒數，如何為台灣「解悶」將成新一代領導人的一大課題。