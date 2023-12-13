周海媚家世背景顯赫！祖先為滿洲鑲白旗滿人 擁有「真格格」血統
港星周海媚11日因病過世，享年57歲。周海媚於1985年競選香港小姐落選後並出道，以《倚天屠龍記》中周芷若一角打開知名度，她擁有亮麗的外貌與精湛的演技，家世背景也不一般，她的祖先為滿洲鑲白旗滿族人，她擁有滿清貴族「真格格」血統。
記者薛羽彤／綜合報導
周海媚是滿族瓜爾佳氏後人，滿族名馬爾塔塔，其祖先為滿洲鑲白旗滿族人，是女真族當中最大的一支，地位相當顯赫。周海媚的父親從小到大都對她管教甚嚴，不管是讀書還是儀態都保留滿族規矩，例如掉了東西不可以彎腰﹑翹着屁股撿起，而是慢慢蹲下，十分講究姿態。而香港女藝人關之琳、關寶慧也都是瓜爾佳後裔。
據《香港01》報導，周海媚生前曾透露，祖先在廣東一帶擔任五品官，管清朝廣東省級事務，她憶起童年回到家鄉，她表示自己與同齡的小孩生活並沒有太大差別，不過，大人們都會用「滿州話」溝通，自己卻完全聽不懂。
周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
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