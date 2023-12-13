民怨台灣又缺又悶！公平正義、改善服務業樣態成最佳「解悶術」

我是廣告 請繼續往下閱讀
受到疫情以及俄烏戰爭影響，原物料及食品類價格大漲，引發全球性通貨膨脹，台灣通膨率好不容易於今年年中降至警戒線以下，10月CPI年增率卻又因短期因素再次回到「3字頭」，外界憂慮，2%、3%的通膨率是否真會成為台灣未來經濟的新常態？
學者吳大任指出，台灣這一年多出口不振，廠商業績不佳，影響加薪，加上一般民眾或家庭為對抗通膨與升息，也只能減少消費與支出，然而，消費低迷又將衝擊廠商營運與國內經濟表現，使得台灣陷入一連串的惡性循環中，非常需要「解悶」。
他認為，「悶經濟」隱憂與政府政策環環相扣，事實上，「房租補貼」是不錯的政策，但常有房東因拒絕繳稅，不讓房客申報補貼，導致政策在落實上碰上極大的困難。吳大任呼籲政府應多思考「公平正義」，像是強制要求房東繳稅，再將這些錢專款專用補貼弱勢。
另外，台灣自去年開始，受全球升息循環影響造成出口衰退，但即便如此，國內科技業因獲利良好，員工薪水仍高，服務業卻因國內市場小，長期呈現低薪窘境。吳大任表示，台灣觀光資源不錯，但產能利用率不佳，造成來台觀光CP值較低，加上在地緣政治風險憂慮下，願來台觀光者減少，政府應在改善台灣服務業之際，也同步改善兩岸關係，讓國際對於台灣安全有一個重新認識的機會。爭取觀光客來台，國內服務業服務規模也能有所提升，進而解決低薪問題，並將台灣從「悶經濟」的泥沼裡救出。