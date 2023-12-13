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過年出國日韓免兩萬！燦星釜山包機5天19900元　KKday大阪19888元

▲過年春節出國搶便宜！燦星旅遊即日起開賣韓國釜山包機「5天4夜19900元」，搭配龍蝦海鮮鍋、燒肉吃到飽，還不用請假！KKday則主打大阪五天機加酒19888元起。（圖／燦星旅遊提供）
▲過年春節出國搶便宜！燦星旅遊即日起開賣韓國釜山包機「5天4夜19900元」，搭配龍蝦海鮮鍋、燒肉吃到飽，還不用請假！KKday則主打大阪五天機加酒19888元起。（圖／燦星旅遊提供）

記者蕭涵云/綜合報導

疫後瘋出國，機票費用一直不降價，實在狠狠傷荷包。但燦星旅遊即日起悄悄開賣過年春節出國的超熱門時段竟然團費「免兩萬」，前往韓國釜山包機「5天4夜19900元」，搭配豪華龍蝦海鮮鍋、燒肉吃到飽，還完全不用請假！KKday也主打大阪五天機加酒19888元起，趕快手刀開搶。

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趁著熱門假期出國，通常就是花大錢換自由，尤其過年春節期間，就算預算提高還是怕人擠人搶不到好行程。燦星旅遊竟然反其道而行，推出春節限時特惠「出國免兩萬」活動，前往韓國釜山包機，春節2月10日初一出發、玩到2月15日初五，完全不用特地請假「5天4夜只要19900元」。

▲釜山必玩Blue Line Park藍線海岸列車美景。（圖／燦星旅遊提供）
▲釜山必玩Blue Line Park藍線海岸列車美景。（圖／燦星旅遊提供）
行程包括甘川洞文化村、藍線海岸列車、海東龍宮寺、海雲台迎月路及The Bay 101欣賞釜山夜景等必玩的知名景點；還能親自手作紫菜飯捲DIY、穿搭韓服，並有HERO塗鴉秀及冬季限定雪盆等一系列韓國文化體驗。

▲過年春節出國團費竟然免兩萬！燦星釜山包機「5天4夜19900元」還不用請假。（圖／燦星旅遊提供）
▲過年春節出國團費竟然免兩萬！燦星釜山包機「5天4夜19900元」還不用請假。（圖／燦星旅遊提供）
為了呼應春節出國主題，燦星旅遊特別在行程內安排旅客造訪艮絕岬，是韓國全國能最早看到日出太陽升起的地方，過年欣賞第一道曙光後漫步艮絕岬公園，在純白燈塔、藍白風車前留影；再造訪蔚山上一座高達5米超巨型「艮絕岬燈塔許願郵筒」，趁著節慶氣氛寄出充滿回憶的明信片，相當具有紀念價值。

▲釜山海鮮痛風鍋必吃。（圖／燦星旅遊提供）
▲釜山海鮮痛風鍋必吃。（圖／燦星旅遊提供）
另外還將踩點威尼斯彩色小漁村、金海伽倻王國主題公園等特色景點，並親眼見證Blue Line Park藍線海岸列車美景，再前往去年才開幕的Millac the Market複合文化空間等新去處。最後當然不會忘記讓旅客到樂天OUTLET好好享受購物，美食陣容則有豪華澎湃龍蝦海鮮鍋、「善良的豬」燒肉食放題自助餐等。

▲過年吃個熱呼呼的豬肉湯飯超滿足。（圖／燦星旅遊提供）
▲過年吃個熱呼呼的豬肉湯飯超滿足。（圖／燦星旅遊提供）
過年春節燦星釜山包機5天4夜，指定行程限時優惠每人19900元，即日起至12月18日中午開搶。

▲KKday寒假與春節出發，也主打大阪五天機加酒19888元起。（圖／KKday提供）
▲KKday寒假與春節出發，也主打大阪五天機加酒19888元起。（圖／KKday提供）
而KKday也針對國人最愛的日本、韓國，推出寒假與春節出發的優惠自由行，主打大阪五天機加酒19888元起，東京則有五日機加酒24300元起；東京來回機票搭配當地熱門景點門票25300元起，搭配人氣一日遊21,300元起。而韓國則推有首爾六日國體行程，過年期間出發，入住市區四星飯店，包含滑雪、採草莓、穿韓服等體驗，每人39888元起。還同步推出海外旅遊體驗商品限量95折優惠，消費滿額就可使用KKday限量折扣碼。

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