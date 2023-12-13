過年出國日韓免兩萬！燦星釜山包機5天19900元　KKday大阪19888元

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行程包括甘川洞文化村、藍線海岸列車、海東龍宮寺、海雲台迎月路及The Bay 101欣賞釜山夜景等必玩的知名景點；還能親自手作紫菜飯捲DIY、穿搭韓服，並有HERO塗鴉秀及冬季限定雪盆等一系列韓國文化體驗。
為了呼應春節出國主題，燦星旅遊特別在行程內安排旅客造訪艮絕岬，是韓國全國能最早看到日出太陽升起的地方，過年欣賞第一道曙光後漫步艮絕岬公園，在純白燈塔、藍白風車前留影；再造訪蔚山上一座高達5米超巨型「艮絕岬燈塔許願郵筒」，趁著節慶氣氛寄出充滿回憶的明信片，相當具有紀念價值。
另外還將踩點威尼斯彩色小漁村、金海伽倻王國主題公園等特色景點，並親眼見證Blue Line Park藍線海岸列車美景，再前往去年才開幕的Millac the Market複合文化空間等新去處。最後當然不會忘記讓旅客到樂天OUTLET好好享受購物，美食陣容則有豪華澎湃龍蝦海鮮鍋、「善良的豬」燒肉食放題自助餐等。
過年春節燦星釜山包機5天4夜，指定行程限時優惠每人19900元，即日起至12月18日中午開搶。
而KKday也針對國人最愛的日本、韓國，推出寒假與春節出發的優惠自由行，主打大阪五天機加酒19888元起，東京則有五日機加酒24300元起；東京來回機票搭配當地熱門景點門票25300元起，搭配人氣一日遊21,300元起。而韓國則推有首爾六日國體行程，過年期間出發，入住市區四星飯店，包含滑雪、採草莓、穿韓服等體驗，每人39888元起。還同步推出海外旅遊體驗商品限量95折優惠，消費滿額就可使用KKday限量折扣碼。