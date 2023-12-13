NBA／Jokic向裁判抱怨又被吹技術犯規！ 本季第2次遭驅逐
美國職籃NBA丹佛金塊今(13)日在客挑戰芝加哥公牛，雙方打得火熱，在第二節比數54:47由金塊領先時，Nikola Jokic轉身背打 Nikola Vucevic，看似確實有一些手部接觸，但最終裁判並未吹判犯規，比賽也繼續進行。透過轉播畫面可以看到Jokic確實有向裁判抱怨，但具體並不知道說了些什麼，這次抗議也讓他遭裁判吹判技術犯規，並被驅逐出場。
實習記者陳品翔／綜合報導
本場比賽Nikola Jokic遭驅逐後，留下4分9籃板6助攻的數據，全場僅上陣16分鐘。但在Jokic退場之後，金塊這邊看似並未受到太大影響，第3節比賽甚至一度領先達14分，三節結束金塊以92:80，12分領先公牛。
而Jokic這次的抗議，其實僅是本場比賽被吹判第1次的技術犯規，並不是累積2次而遭驅逐，也引發球迷熱議，認為裁判這樣的吹判確實不太合理。
這已是本賽季Jokic第2次遭到驅逐出場，上次是在11月21日面對活塞隊的比賽，Jokic在第一節比賽就被吹了一次技術犯規，隨後第二節領到第2次被驅逐出場，也對比賽局勢造成重大影響，不過最終金塊仍以107：103險勝，此場比賽總教練Michael Malone則是也吞下2次技術犯規，比Jokic先被驅逐出場。