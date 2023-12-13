周海媚猝逝急救病歷外洩！私人資訊全都露　北京衛生部門出手了

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微博上則流出一張翻拍電腦螢幕的急診電子病歷照，名字、年齡和就診時間都跟周海媚的私人資訊吻合，疑似是她本人的病歷，病史上記載著患者平日獨居，12月11日早上被同事發現倒地、意識喪失，緊急送醫搶救。據同事透露，周海媚最近身體不適，有咳嗽症狀，曾在家中自行吸氧，卻還是發生憾事。
陸媒根據外流的檔案記載，多次致電給該家北京順義區醫院均無人接聽，已經往上通報衛健單位，工作人員回覆已經在處理這件事，調查出來會第一時間對外公布結果。網友對於醫院外洩病歷一事非常氣憤，紛紛怒批「不能助長這種風氣！」、「一點公德心都沒有」、「最基本的醫病關係隱私保證不了嗎」，希望能盡快揪出外洩消息的兇手。
周海媚小檔案
年齡：57歲
綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神
出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道
感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手
代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》
近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓
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