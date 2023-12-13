快訊／周海媚因病醫治無效！公司證實過世　享年57歲

周海媚猝逝急救病歷外洩！私人資訊全都露　北京衛生部門出手了

記者江芷稜／綜合報導

有「最美周芷若」封號的57歲香港女星周海媚驚傳猝逝，工作室昨（12）日證實死訊，讓粉絲們無法置信。不過這次的死訊曝光，過程非常不單純，先是11日晚上網路瘋傳疑似周海媚的死訊，隔天她送醫急救的電子病歷、臨終細節等又被流出，對此，陸媒聯絡該北京醫院未獲回覆，大陸相關部門稱已經在調查中。

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▲周海媚終生不打算生小孩。（圖 / 中視提供）
▲周海媚過世當晚，死訊提前在網路曝光，讓粉絲不敢置信。（圖 / 中視提供）
周海媚的死訊11日深夜傳出 ，先是一位帳號為「VVVV幽蘭露露」的網友在超話爆料，讓網友相當震驚，媒體詢問工作室沒有獲得回覆，一時之間各種說法流竄，曝光死訊的帳號隨後又刪除消失，留下無限謎團。曾與她合作的導演陳勳奇隔天則掛保證「周海媚今天還在人世」，稱她仍在病院救治，有希望恢復健康，可惜周海媚家人12日證實，這位傳奇女星已經病逝。

微博上則流出一張翻拍電腦螢幕的急診電子病歷照，名字、年齡和就診時間都跟周海媚的私人資訊吻合，疑似是她本人的病歷，病史上記載著患者平日獨居，12月11日早上被同事發現倒地、意識喪失，緊急送醫搶救。據同事透露，周海媚最近身體不適，有咳嗽症狀，曾在家中自行吸氧，卻還是發生憾事。

▲未婚的周海媚把毛孩當家人般疼愛。（圖／翻攝周海媚微博）
▲未婚的周海媚把毛孩當家人般疼愛。（圖／翻攝周海媚微博）
陸媒根據外流的檔案記載，多次致電給該家北京順義區醫院均無人接聽，已經往上通報衛健單位，工作人員回覆已經在處理這件事，調查出來會第一時間對外公布結果。網友對於醫院外洩病歷一事非常氣憤，紛紛怒批「不能助長這種風氣！」、「一點公德心都沒有」、「最基本的醫病關係隱私保證不了嗎」，希望能盡快揪出外洩消息的兇手。

▲周海媚檔案。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）
▲周海媚檔案。（圖／周海媚微博、NOWnews製圖）
周海媚小檔案

年齡：57歲

綽號：最美周芷若、海味、凍齡女神

出道過程：1985年參加TVB香港小姐選美比賽落選後出道

感情：曾和港星呂良偉有1年婚姻、與建築師男友交往12年分手

代表作：電視劇《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《今生今世》、《縱橫四海》、《大鬧廣昌隆》

近況：2018年10月來台灣參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，與張軒睿擔任頒獎嘉賓


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