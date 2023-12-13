台北跨年「1+4」舞台 蔣萬安見告五人喊偶像：夫妻倆是鐵粉
台北市跨年晚會「台北最High新年城」進入倒數，台北市長蔣萬安今天出席「臺北最High新年城-2024跨年活動」亮點記者會時說，今年除了市府前的主舞台外，還規劃了4個多元舞台，記者會請來晚會當天壓軸天團「告五人」現場演唱，蔣萬安則也開金口唱告五人的熱門歌曲《披星戴月的想你》。
記者邱新博／台北報導
蔣萬安今出席「臺北最High新年城-2024跨年活動」亮點記者會，他致詞時說，現在已經進入跨年倒數，這也是市府團隊上任之後第一個跨年規劃活動。今年跨年演唱會卡司相當堅強，由八三夭樂團開場炒熱氣氛，接下來由他的偶像告五人、金曲歌后徐佳瑩、韋禮安、Matzka等巨星接力參與演出；隨後他也現場清唱一段告五人的《披星戴月的想你》，引起現場尖叫聲連連。
他進一步提到，本次跨年最別於過往的是除了市府前的主舞臺，還規劃了4個多元舞臺：像在吳興街的「景勤一號公園」會演奏抒情民歌；北市府東南側廣場則有silent disco，歡迎大家戴著耳機一起來律動；市府捷運站2號出口附近的「忠信廣場」，也有古典輕音樂陪伴大家；東區「頂好廣場」有西洋輕搖滾。今年臺北101公布的跨年煙火主題是「彩色世界」，聽說會有300秒的日本彩色煙火，相信屆時也相當精彩。今年特別升級跨年活動規模，就是希望讓大家邀請好朋友邊聽音樂、邊看煙火一起跨年迎接2024。
蔣萬安最後笑說，今天出門的時候，他太太還要他特別轉達告五人，夫妻兩人非常喜愛他們的音樂，他太太和告五人都是宜蘭人，他自己則是宜蘭女婿，都是告五人的鐵粉，非常期待告五人在臺北跨年演唱會掀起跨年高潮，歡迎所有好朋友都可以齊聚在臺北，一起迎接2024的第一刻。