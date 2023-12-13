林曉培剛被目擊打掃澡堂！生日前爸爸離世 無奈「人生無常」
林曉培近日推出全新EP，在新歌中扮演打掃澡堂阿姨，上周她出席公益演唱會，當天正逢林曉培生日，提及難忘的生日經驗，林曉培語帶平靜地說到：「應該就是今年生日吧！因為這一次爸爸在我的生日前過世，很像一切有個句點。」從小與爸爸聚少離多的她，更透露自己從小到大難忘的生日都跟家人有關，「我從念書時就自己獨立出來工作生活，加上中間有誤會，幾乎都沒跟父親見到面，30歲那年辦的一個生日派對，結果居然在那時再次見到我的父親，所以選擇與爸爸和解。」時隔多年又到生日前夕，沒想到接到的是父親離世消息，感嘆人生無常之餘，感謝上帝在我每個重要節日時提醒我要放下，追求生命的圓滿。
記者吳雨婕／綜合報導
林曉培以自己的新歌〈願我〉表達生日心情，「希望用這首歌遙寄思念給天上的父親，並祝福大家，同時勉勵自己要更好、更堅強。」在活動現場接獲到「鯨魚」造型蛋糕的她又驚又喜，她更現場許下自己的生日願望：「就是『不缺』，欲望跟缺乏都會造成生活的壓力，希望自己可以開始甩開這些壓力，是今年給自已最大的生日願望。」被問到邁入知天命之年後，自己想要達成的三個目標？林曉培用三個「更」來期許自己：「希望自己在音樂上更進階突破，更完善自己，接下來能帶給大家新一階段的Shino 2.0！希望我更有智慧，跟神更靠近來豐富我的信仰、再來希望更有能力愛自己，覺得是時候放下各種俗世的困擾，更高的角度去看各種人事物。」
出道25年的林曉培說出體悟人生過半百的心境，「很感謝自己的生命如此豐富，如果有機會寫成一本書的話，一定很精彩，因為我嘗試過務農、到現在使用各種3C產品，很感謝我活在這麼一個多彩的世界。讓我體悟這個精彩的人生。」談到是否會害怕進入這個年紀並被說「老」？林曉培笑說：「完全不怕！因為我從小就『老起來等』！」她解釋：「以前國小五年級幫忙家人工作的時候，就被客人耳語誤以為是大專生來打工，結果這些話變成我自己的自嘲，所以從小反而期待長大的樣子，長了每一歲對我來說，是生命的增值，不僅讓我期待自己更有價值，也更讓我期待之後的自己。」進入知天命感受更樂活的林曉培更表示：「當然也會提醒自己要運動、要健康，老不可怕，但身體變差才可怕。」
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