中捷又要卡了？立院勘查大坑延伸案藍綠見解分岐 王育敏怒摃中央
中央「卡中捷」話題成藍綠攻防焦點，立法院交通委員會今進行「台中捷運綠線延伸大坑進度說明」勘查，副市長王育敏數度直批中央卡地方，立委何欣純回「我們是來考察，別來吵架！」場面火爆。最後王國材做出結論，將遊說政院讓可行性評估1次核定，全案進入綜合規畫階段時，若彰化縣政府仍無法核定彰東都市計畫，將採分段施工。
記者顏幸如／台中報導
台中市目前僅一條捷運綠線，北自北屯站、南至高鐵站，市府有意往北延伸2站到大坑、往南延伸5站（其中2站在台中市）到彰化市。中捷綠線延伸案總經費355億，台中市政府自2020年3度送案，交通部也核定送行政院，但可行性評估一直沒有通過。日前總統府祕書長林佳龍在臉書發文，指問題卡在彰化段，建議讓較單純的大坑案先通過可行評估；林佳龍說法引起國民黨彰化縣立委候選人楊曜聰不滿，批評中央想棄彰化段於不顧。
立法院交通委員會今天（13）日考察中捷綠線延伸大坑案，立委楊瓊瓔指可行性評估已送三年，應盡速核定；莊競程說，不是中央卡台中，受到彰化延伸段都市計畫變更、土地徵收還沒完成等影響而延宕；江啟臣建議，中捷綠線向北向南兩段併陳一次核定，分段執行、滾動式檢討預算。
台中副市長王育敏急著說明，數度搶麥克風，強調「不能說我們不努力，不核定的是行政院耶」！立委何欣純多次打斷她，表示這是立院考察，要王育敏別來吵架，場面火藥味十足。
交通部長王國材表示，捷運延伸案的台中大坑段沒問題，問題在彰化彰東都市計畫中山路站、彰興路站的站體位置無法確定，希望兩縣市府討論確認，交通部設法遊說政院通過可行性評估。後續綜合規劃階段，彰東都計若確定站址路線，兩邊可一起施工；一年後若無法確定，則大坑段先施工。
此說法仍讓王育敏不滿，表示已4度送案，站體位置早就有了，還一度站在王國材身旁高舉簡報圖，王國材則說那只是「示意圖」，彰東都市計畫要通過，這些位置必須更確定。藍綠交鋒後，何欣純做出總結，表示大家全力支持中捷綠線延伸案，希望盡快核定通過。