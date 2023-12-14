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決戰30天／打趙友柯拉中間票！賴清德陸空戰齊發　再掃台灣兩圈

▲選戰倒數30天，賴蕭配持續催票。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.21）
▲選戰倒數30天，賴蕭配持續催票。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.21）

記者陳佩君／台北報導

2024總統大選邁入倒數30天，民進黨總統候選人賴清德、蕭美琴持續加強陸戰、分進合擊，據了解，賴在選前將在全台再掃兩圈，包含「環島拼圖」活動、選前黃金周也會安排各縣市車掃及萬人造勢活動。在選戰策略上，會採取「打趙（國民黨副總統候選人趙少康）、韓（國民黨不分區立委參選人韓國瑜）、友柯（民眾黨總統候選人柯文哲）」策略，要拉回中間、搖擺選民，力拚高票勝選。

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自選舉開跑以來，賴清德已在全台掃四圈，預計在選前完成全台掃六圈目標。「信賴台灣」4月起依序在22縣市成立，7月由組織布局、力挺賴清德的「百工百業後援會」接棒，緊接著各縣市競總成立為「第三輪」、各區域立委競選總部成立為「第四輪」。

選前倒數30天，賴陣營規劃在12月21日至24日展開四天三夜的環島拼圖，賴清德將從宜蘭順時針繞行全台灣一圈，串連各縣市競總排出「選對的人、做對的事」、「美德WIN台灣」等標語；至於選前黃金周，預計在全台車掃及各縣市萬人大造勢、要催出選票。

強化陸戰上，賴清德日前祭出動員令，下令黨籍縣市議員全力輔選區域立委，包含廣辦座談會、啟動陸戰（站路口、掃市場、家戶拜票）、分配輔選責任區等，表現優異者，將比照2021年「四大公投」模式頒發獎狀。

▲民進黨總統候選人到台中輔選，喊出台中要拿90萬票的保守數字。（圖／記者顏幸如攝，2023.11.21）
▲賴清德日前到台中輔選，喊出台中要拿90萬票的保守數字。（圖／記者顏幸如攝，2023.11.21）
對於決戰30天選戰策略，黨內人士表示，各項的選舉工作會按部就班地來進行，包含四天三夜的環島拼圖活動及各縣市造勢活動等；此外，地方選情對賴清德、蕭美琴「需求很大」，黃金周將安排車掃行程，車掃過程會直播，屆時陸戰結合空戰，「陸戰、空戰」都不可偏廢，而在傳統、議題空戰上，民進黨畢竟是文宣起家，也都會著重。

至於這次選戰主軸是否喊出「決戰北台灣或中台灣、或是守住濁水區」等口號？黨內人士提到，選舉是要選總統，因此選擇台灣未來的路線是很重要的，是選擇把台灣帶到世界，或是鎖進中國？

該人士也說，距離選舉越來越近，大家對選舉關心度越高、會更想了解三組候選人的經歷、人格、政見等，在高度關注度後，相信賴蕭配這組是正面的反應。

在與對手選戰策略上，綠營強化「打侯康、韓國瑜、友柯盈」，力拚20至39歲青年及搖擺、中間選民選票。有綠營人士指出，屬於太陽花運動時代的青壯年，並沒有享受到減稅、基本工資調漲的果實，對房價、薪資的不滿，會投射到執政表現上，但在主權議題上卻厭惡國民黨，「雖然對民進黨不滿，卻對國民黨極度厭惡」，民進黨要把這群人找回來。


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