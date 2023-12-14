決戰30天／打趙友柯拉中間票！賴清德陸空戰齊發　再掃台灣兩圈

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選前倒數30天，賴陣營規劃在12月21日至24日展開四天三夜的環島拼圖，賴清德將從宜蘭順時針繞行全台灣一圈，串連各縣市競總排出「選對的人、做對的事」、「美德WIN台灣」等標語；至於選前黃金周，預計在全台車掃及各縣市萬人大造勢、要催出選票。
強化陸戰上，賴清德日前祭出動員令，下令黨籍縣市議員全力輔選區域立委，包含廣辦座談會、啟動陸戰（站路口、掃市場、家戶拜票）、分配輔選責任區等，表現優異者，將比照2021年「四大公投」模式頒發獎狀。
對於決戰30天選戰策略，黨內人士表示，各項的選舉工作會按部就班地來進行，包含四天三夜的環島拼圖活動及各縣市造勢活動等；此外，地方選情對賴清德、蕭美琴「需求很大」，黃金周將安排車掃行程，車掃過程會直播，屆時陸戰結合空戰，「陸戰、空戰」都不可偏廢，而在傳統、議題空戰上，民進黨畢竟是文宣起家，也都會著重。
至於這次選戰主軸是否喊出「決戰北台灣或中台灣、或是守住濁水區」等口號？黨內人士提到，選舉是要選總統，因此選擇台灣未來的路線是很重要的，是選擇把台灣帶到世界，或是鎖進中國？
該人士也說，距離選舉越來越近，大家對選舉關心度越高、會更想了解三組候選人的經歷、人格、政見等，在高度關注度後，相信賴蕭配這組是正面的反應。
在與對手選戰策略上，綠營強化「打侯康、韓國瑜、友柯盈」，力拚20至39歲青年及搖擺、中間選民選票。有綠營人士指出，屬於太陽花運動時代的青壯年，並沒有享受到減稅、基本工資調漲的果實，對房價、薪資的不滿，會投射到執政表現上，但在主權議題上卻厭惡國民黨，「雖然對民進黨不滿，卻對國民黨極度厭惡」，民進黨要把這群人找回來。
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