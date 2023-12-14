決戰30天／幫忙賣政策牛肉！趙少康空戰聲量驚人　民調還有待突破

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為了突破藍營基本盤，拓展年輕票源，趙少康也宣布，將親自走入校園與學生面對面對談，怎料，清華大學租借場地不順利，東華大學則引發學生間反彈，目前僅成功走進台中一中、政治大學，表現舞台步步被限縮。
藍營人士分析，目前侯陣營戰略採「侯康」分工，侯友宜負責「端牛肉」，提出青年購屋免頭期款、志願役加薪一萬元、6至12歲國家顧等政見，搶攻各領域選民，趙少康則負責「賣牛肉」，透過空戰優勢，將政見宣傳給民眾。
「黨內大家都非常滿意，他（趙少康）一來，就讓藍營小雞民調顯著往上跳」，該名藍營人士再指，侯友宜風格比較規矩，不夠活潑，趙少康講話則比較活潑，既辛辣又敢直球對決、打弊案，有效替侯陣營增加戰鬥力。
不過，該名藍營人士也說，從現行民調上來看，「侯康配」民調上升到30%左右時，民調就卡住了，無法再突破新高，且「賴蕭配」民調下跌，並沒有讓「侯康配」支持度沒有上升，這也就意味著，選戰最後關鍵，就是要拉攏中間選民、年輕選民支持，這得靠提出好政見才行，特別是兩岸政策。
藍營人士認為，目前侯友宜提出的政見都是符合年輕人喜歡的，趙少康很接地氣，講話直接，也知道年輕人喜歡什麼，這是賴清德所沒有的特質，因此，只要趙少康能加強宣傳力道，肯定能說服年輕選民。
不過從趙少康近日表現來看，雖然在與學生、媒體提問上都對答如流，看似表現穩健，網路聲量卻不增反減，並沒有成功帶起年輕選民關注，扭轉國民黨形象，不僅如此，趙少康連要進入校園演講都困難重重，無法替侯友宜將政見親自宣傳給青年。
在選戰倒數30天之際，侯康配如果還想要突圍，拓展票源到年輕選民、中間選民，恐怕還需要下猛藥，改變選戰策略主動出擊，否則單靠現行戰略，恐難以開拓新票源，更遑論要拉攏選民力挺侯康配。
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