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新北3家茶廠獲農糧署五星級肯定　製茶技術技冠全國

▲新北市副市長劉和然（右3）與獲農糧署五星級肯定的3家製茶廠合影。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.13）
▲新北市副市長劉和然（右3）與獲農糧署五星級肯定的3家製茶廠合影。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.13）

記者吳嘉億／新北報導

日前獲農糧署評鑑最優5星級成績的新北市三峽區天芳製茶廠、坪林區鬍鬚茶園及上林製茶廠，今（13）日前往新北市政府獻獎及接受表揚，另也表揚獲「2023全國部分發酵茶製茶技術競賽」冠亞軍的茶農駱程遙、陳宣及王翰揚，肯定茶農在製茶技術、製茶廠管理的努力，奪下11座冠軍，讓新北成為全國最多冠軍製茶師的縣市，展現茶師優異製茶真功夫。

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▲新北市副市長劉和然（後左3）頒發獲農業部辦理全國部分發酵茶製茶技術競賽奪得冠軍的林口區茶農駱程遙匾額獎勵。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.13）
▲新北市副市長劉和然（後左3）頒發獲農業部辦理全國部分發酵茶製茶技術競賽奪得冠軍的林口區茶農駱程遙匾額獎勵。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.13）
劉和然表示，新北茶師今年度再獲全國製茶技術競賽冠軍獎項、5星級製茶廠值得肯定，製茶環境及茶師手藝造就新北好茶，保障消費者購買台灣安全且優質的茶品；強調市府攜手與茶農持續精進製茶技術，將獨特技術傳承讓青農返鄉承接茶業，提升新北茶產業發展及市場競爭力。

新北市政府農業局指出，「全國部分發酵茶製茶技術競賽」由農業部茶及飲料作物改良場作物改良所主辦，新北市過往參賽成績都是技冠群雄，今年條形包種茶組共有18名選手參加，競賽冠軍由林口區駱程遙獲得，為新北拿下第11座冠軍，競賽亞軍則為三峽區陳宣和及坪林區王翰揚。

新北市政府農業局也說到，另農業部農糧署辦理的衛生安全製茶廠評鑑，每兩年評鑑一次，已辦理7屆，參與評鑑之茶廠需經層層考驗，包含加工環境、機具衛生清潔、公共安全、加工動線流程、污染危害管控作為及生產加工紀錄等，都必須符合規範標準；今年由農業局輔導的73家製茶廠參與評鑑，其中三峽區天芳製茶廠、坪林區鬍鬚茶園及上林製茶廠等3家獲得5星級製茶廠，為六都獲評5星級家數最多。

▲新北市坪林區上林製茶廠連續7次獲得5星級製茶廠肯定，是全國通過5星評鑑次數最多的製茶廠。（圖 ／新北市政府農業局提供）
▲新北市坪林區上林製茶廠連續7次獲得5星級製茶廠肯定，是全國通過5星評鑑次數最多的製茶廠。（圖 ／新北市政府農業局提供）
新北市政府農業局長李玟表示，市府致力營造良好農業生產環境，吸引青年回流返鄉從事農業，並透過辦理評鑑與製茶技術競賽，讓新生代的製茶高手展現青農活力，致力提供優質、安全的茶品。

▲三峽天芳製茶廠首次獲5星級製茶廠肯定。（圖 ／新北市政府農業局提供）
▲三峽天芳製茶廠首次獲5星級製茶廠肯定。（圖 ／新北市政府農業局提供）

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