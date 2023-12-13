新北3家茶廠獲農糧署五星級肯定　製茶技術技冠全國

日前獲農糧署評鑑最優5星級成績的新北市三峽區天芳製茶廠、坪林區鬍鬚茶園及上林製茶廠，今（13）日前往新北市政府獻獎及接受表揚，另也表揚獲「2023全國部分發酵茶製茶技術競賽」冠亞軍的茶農駱程遙、陳宣及王翰揚，肯定茶農在製茶技術、製茶廠管理的努力，奪下11座冠軍，讓新北成為全國最多冠軍製茶師的縣市，展現茶師優異製茶真功夫。
記者吳嘉億／新北報導
劉和然表示，新北茶師今年度再獲全國製茶技術競賽冠軍獎項、5星級製茶廠值得肯定，製茶環境及茶師手藝造就新北好茶，保障消費者購買台灣安全且優質的茶品；強調市府攜手與茶農持續精進製茶技術，將獨特技術傳承讓青農返鄉承接茶業，提升新北茶產業發展及市場競爭力。
新北市政府農業局指出，「全國部分發酵茶製茶技術競賽」由農業部茶及飲料作物改良場作物改良所主辦，新北市過往參賽成績都是技冠群雄，今年條形包種茶組共有18名選手參加，競賽冠軍由林口區駱程遙獲得，為新北拿下第11座冠軍，競賽亞軍則為三峽區陳宣和及坪林區王翰揚。
新北市政府農業局也說到，另農業部農糧署辦理的衛生安全製茶廠評鑑，每兩年評鑑一次，已辦理7屆，參與評鑑之茶廠需經層層考驗，包含加工環境、機具衛生清潔、公共安全、加工動線流程、污染危害管控作為及生產加工紀錄等，都必須符合規範標準；今年由農業局輔導的73家製茶廠參與評鑑，其中三峽區天芳製茶廠、坪林區鬍鬚茶園及上林製茶廠等3家獲得5星級製茶廠，為六都獲評5星級家數最多。
新北市政府農業局長李玟表示，市府致力營造良好農業生產環境，吸引青年回流返鄉從事農業，並透過辦理評鑑與製茶技術競賽，讓新生代的製茶高手展現青農活力，致力提供優質、安全的茶品。