全台唯一！負2度C啤酒「內含冰沙」　燒鳥店創每分鐘賣2.5杯紀錄

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執行長曾建榮說，單店曾經創下單日營業8小時共賣出32.3萬cc啤酒，等於885杯生啤酒的紀錄，換算下來，等於每分鐘就賣出2.5杯的紀錄！由於數字相當驚人，就連日本人也難以突破，更讓日本朝日啤酒總社多次來台考察，最後決定將台灣首家、甚至是亞洲首家日本官方認證Asahi專賣店，設在台中。
執行長曾建榮指出，為了讓啤酒保持在零下2度C，不惜砸下數百萬重金打造設備，甚至連冰啤酒杯也要存放在零下30度冰箱中，因此當現擠啤酒入玻璃杯時，還能看到厚厚一層冰沙自杯底逐漸漂浮到表面，喝起來不僅是透心涼，也因為溫度超低，感覺更是順口爽快。
曾建榮表示，店內設計風格以日本東京Asahi朝日啤酒SUPER DRY博物館館內元素設計，以原汁呈現朝日啤酒SUPER DRY生啤酒的風格，該店面取名「アサヒビール台湾限定店」更是日本官方核准的全球首家店。
另外，為歡慶歡樂的年末時刻，臺虎精釀邀請德州本格派柴燒燻肉「Celebrate BBQ」陪酒迷們一起倒數慶祝，設計專屬2023 Holiday期間限定餐點。Celebrate BBQ 為本次聯名活動全新推出「燻肉塔可雙饗砲」，兩款經典肉品一次滿足，有充滿玉米香氣的手工塔可餅皮，分別夾入堅持18小時全柴火煙燻的牛胸腹及手撕豬，輔以獨特醬料與解膩配料。還有每次出擊都熱銷一空的「慶祝柴燒雙拼煙燻肉盤」，匯聚煙燻牛胸腹、手撕豬、豬肋排與「柴燒煙燻巨大牛霸王肋排」，也將在活動期間極限量推出。
搭配啤酒則推薦「臺虎生啤酒<嗨> Taihu Draft High」，將糖份與熱量降到最低，少了負擔、帶來清爽順口的極致風味，入口嘗到乾淨鮮美的麥芽味，以及酒花帶來的清新草本花香調。此次「臺虎精釀 X Celebrate BBQ」聯名活動，將在Driftwood 西門、啜飲室台中、啜飲室Landmark信義舉行。快閃日期則為2023年12月14 日- 2024年01月01日，其中啜飲室Landmark信義則是12月17日開跑。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！