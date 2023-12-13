正統鹿耳門聖母廟西側園區今動土 4個月後將變身「廟徽公園」
台南正統鹿耳門聖母廟西側空地昔日曾是知名遊樂園「悟智樂園」，是不少人的兒時回憶。悟智樂園結束營業後荒廢多年，正統鹿耳門聖母廟主委王增榮暨新任監查、代表會上任後積極推動改造，2022年舉辦「徵圖比賽」，從首獎截取「廟徽」元素，2023年初完成園區設計，由廟方向政府申請提案，經過立委陳亭妃、議員蔡麗青的協力及南市府的媒合後完成招標和發包程序，於今(13)日動舉行動土大典，由聖母廟主委王增榮委、台南市副市長趙卿惠、民政局副局長吳明熙、工務局主秘鄒譽名、台江風景管理處處長謝偉崧、立委陳亭妃、市議員蔡麗青議員、李中岑、邱昭勝等人共同出席，上香祝禱、焚呈疏文後動土開工，預計於明年4月「土城香」前完工。4個月後將成為結合廟宇文化、歷史地景，最具有特色的「廟徽公園」。
記者林怡孜/台南報導
正統鹿耳門聖母廟主委王增榮表示，「廟徽親水親子公園」以聖母廟「廟徽」為設計概念，象徵「鹿耳門」的鹿角植栽旁設「太極」造型淺灘噴水池，以「五王上山」為概念的五色溜滑梯、「媽祖出巡」入口視覺、千里眼順風耳造型洗手台…把廟宇文化融入親子遊憩。另一側「箕水豹意象園區」，復刻全台唯一星宿鎮水石碑「箕水豹」(實品典藏於聖母廟文物館內)，將公車亭巧妙融合星宿燈光、雷雕碑文、古港道意象，大台江滄海桑田的歷史仿若濃縮進這一方庭園。
十分湊巧的是，原本由台南市政府工務局、安南區公所主持的「廟徽親水親子公園」，與台江國家公園管理處主導的「箕水豹意象景觀園區」分屬於不同兩個案件、啟動籌畫時間相差甚遠，卻在因緣巧合下開標時間幾乎雷同，同日開工動土，都將在明年4月刈香前完工，可謂為鹿耳門媽的小小「神蹟」。