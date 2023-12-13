固守離島軍公教選票 侯友宜澎湖提「6-12歲國家顧」政見
國民黨總統候選人侯友宜13日搭機來到澎湖開台澎湖天后宮參拜，受到主委蔡光明等人熱情的接待，他提出「六到十二歲國家顧」政見，希望進一步拉攏年輕族群的選票支持。隨後侯在立委候選人吳政杰、議長陳毓仁、無黨聯盟主席林炳坤陪同下，參加澎湖勢力最龐大的軍公教警消後援會，在場數百人大喊侯友宜凍蒜、吳政杰凍蒜，全力固守藍軍在離島地區公教票的勢力版圖。
記者張茂雄／澎湖報導
侯友宜是搭乘一早7時的第一班飛機來到澎湖，8時許就到人潮聚集的北辰市場拜票，很多婆婆媽媽看到侯友宜紛紛拿出手機搶著合照，他展現柔軟的身段來者不拒，並嫻熟的教大家如何擺拍，而市場攤商也秀出3號OK的手勢，強調一定會投給3號的侯康配選上總統。
侯友宜一行人隨後到總統參選人必到、有400多年歷史的「開台澎湖天后宮」參拜，由主委蔡光明與廟內執事委員親迎接待，蔡光明致詞祝福侯友宜、吳政杰2人高票當選，並拜託大家幫忙拉100、1000、10000票，最好拉到100萬票就可以當選了；侯在上香之後對澎湖鄉親的支持表達高度謝意，他強調自己是南部孩子，會一步一腳印跟大家一起打拚。
侯友宜在媒體聯訪時再次提「6-12歲國家顧」政見，並保證公立國小課後照顧全面免費，開課率100%、校校都有課照班，涵蓋率從15%倍增到30%，延長到晚上7點，平時、寒暑假都開班；至於偏鄉、弱勢、身心障礙者開設照顧專班，預算估計約54億元，可逐年增加。
澎湖離島的軍公教警消海巡的現職、退休人員比例很高，侯友宜此行也參加澎湖後援會的大會活動，固守公教票的意圖明顯。無黨聯盟主席林炳坤表示，民進黨提出「公教員工地域加給評核及調整計畫書」，以行政命令將離島加給全部提高為9790元，但卻沒在離島建設條例完成法定程序，民進黨政府一到選舉就用這招，因此林炳坤呼籲在場鄉親支持吳政杰進入立法院，來完成這項艱鉅的任務。