台中首批Model T電動公車　將在台灣大道奔馳

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台中市第一批Model T電動公車發布會今府會園道舉行，3台Model T一字排開與市民相見，方正的外型被民眾形容像是「便當盒」，吸引很多公車迷追著嶄新車款拍照，搭配上台中電動公車獨有的閃電塗裝更加凸顯科技感，車廂內裝設站名播報系統，並配置48吋LED螢幕，讓民眾能清楚查看路線及站名，路線從台中車站至梧棲觀光漁港，一路暢通還串連多個超人氣的商圈，化身為前進海線的觀光公車，帶動地方繁榮商機。
葉昭甫表示，Model T電動公車 除了設計時尚的外型及友善播報系統外，還主打智慧安全，配載多項先進駕駛輔助系統(ADAS)，如環景影像、盲點偵測等駕駛輔助設備，搭載車內電子後視鏡降低行車視線死角，提供乘客更安全的乘車服務，也讓公車駕駛在行駛的路線上，能掌握更多路況，保障自己和用路人的友善交通環境。
葉昭甫強調，台中市邁向公車電動化城市，第一支Model T電動公車的車隊發揮低碳效益，讓民眾從生活中搭乘大眾運輸就能響應環保，台灣大道路廊行經多所學校、醫院、商辦及觀光景點，公車搭乘運量為全市最高，台中市公車業者皆以具體行動力挺公車電動化政策，繼今年3月304路全線電動化外，301、302、303、307、308等路線也將於今年底完成全線電動化，持續朝向2025年台灣大道公車全面電動化目標邁進。
葉昭甫說，台中市以2030年完成全市公車電動化目標，鼓勵市區客運業者購置電動公車，除輔導客運業者爭取中央補助款、給予電動公車業者路權優先權、電動公車營運補助、推動幹線公車電動化等誘因，提高民眾搭乘大眾運輸意願，也鼓勵市民朋友多加搭乘電動公車，建構台中低碳大眾運輸環境，達到低碳永續城市的目標。