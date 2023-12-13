獨／丁柔安回應了！否認因胡瓜被爆獨寵熊霓潛心佛門 曝2人關係
64歲綜藝大哥胡瓜之前被爆與年僅20歲的新生代啦啦隊女神熊霓關係過從甚密，事後雙方都澄清傳聞，但今（13）日又傳出胡瓜愛妻丁柔安握有2人「曖昧證據」，更氣到不當胡瓜經紀人，潛心佛門。對此，今天丁柔安回應《NOWnews今日新聞》澄清傳聞，表示「沒有的事，看到新聞滿頭問號」，並透露，夫妻倆都很好，才剛去上海找親友回來。
記者黃盈容／台北報導
胡瓜和小44歲熊霓傳出忘年之交，雙方都否認，胡瓜表示對方僅是子弟兵，熊霓爸也怒斥「亂七八糟的報導，完全都沒有的事情。」但今天又被爆，胡瓜因為自信媒體不會拍到他和熊霓的曖昧畫面，並沒「迷途知返」，他和熊霓還另闢相處時空。還說丁柔安手握2人曖昧證據，不願再管胡瓜工作與回應新聞，將經紀重擔交棒給特助兼司機，專研佛法。
丁柔安否認報導，她坦言，看到新聞滿頭問號，至於胡瓜反應？丁柔安透露，今天胡瓜出《綜藝大集合》外景，所以她不清楚反應，但應該也是錯愕。並強調夫妻倆才剛從上海回台，一切都很好。
丁柔安長年茹素，她表示從小都有在學佛，學會一直都有去，「瓜哥也都會跟我去。」她今天嗓音沙啞，因這兩天過敏，加上感冒整個聲音啞掉，她表示，胡瓜也很緊張、擔心，要帶她去看醫生。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁