臉書「動態回顧」跳出前任！一招關閉黑歷史 還能跳過中二時期
臉書發展多年，成為民眾打卡記錄生活的平台，其中「動態回顧」功能還會貼心的每天定時通知過往同一時間的發文紀錄，好的回憶是甜美，但一個不小心就成為了「黑歷史」的回顧系統。網友發問看到什麼動態回顧會驚訝？有人提到和前任打卡，也有人分享是「超中二」的發文。為了避免跳出讓尷尬地回顧，《NOWnews》教你三招關閉黑歷史系統。
記者周淑萍/綜合報導
🟡三招預防臉書黑歷史強制跳出，透過電腦前往臉書「動態回顧」（點此連結）
1、通知：選擇「無」會關閉「所有」通知。選擇「焦點動態」可減少通知，只會收到特定動態回顧，像是慶祝影片等。
2、隱藏用戶：如果身旁的另一半已經換人，但和前任的回顧時不時就會跳出來提醒，確實會有點尷尬，這時可以選擇隱藏特定用戶，輸入對方臉書的名稱後，臉書就會自動隱藏你和該用戶的回顧內容，即可杜絕掉尷尬的前任訊息了。
3、隱藏日期：人總是會有年少輕狂的歲月，那些中二的年份，也能透過「隱藏日期」直接蔽掉，避免超中二的發言跳出讓自己嚇到。
🟡手機設定路經：
點選臉書App右下方的「功能表」→點按「動態回顧」→點選右上方的「設定」鍵→在通知選項內選擇「無」關閉所有通知，或「焦點動態」減少通知。同時也能進階隱藏特定人物和日期。