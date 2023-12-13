緊咬賴清德拒拆違建爭議！柯文哲：看到獨裁者影子出現
民進黨總統參選人賴清德新北萬里老家爆違建爭議。民眾黨總統候選人柯文哲今（13）日表示，藍綠長期以來都是共犯結構，國民黨不打違建與台南光電案，更批評賴清德當官一定是沒反省能力的獨裁者，已看到獨裁者的影子。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲與他的妹妹、新竹市立委參選人柯美蘭接受媒體人黃光芹網路節目專訪，主持人詢問賴清德違建問題，柯文哲表示，國民黨總統候選人侯友宜不太打賴的違建爭議、台南光電案國民黨也不太打，這是藍綠一家親，藍綠長期以來都是互利結構，光電案國民黨也有分到，所以不敢打，國民黨發生弊端，民進黨也不太打，因爲是共犯結構。
主持人指出，賴清德是雙標，「嚴以待人、寬以律已」，碰到自家違建哽咽，希望放過他，選總統道德標準應該最高，柯文哲則表示，從這點可以看出賴清德的傲慢，這種人當官一定是獨裁者，沒反省能力，一般人遭到批評還會看有沒有需要改，賴的態度也不怕人家講，這是獨裁者的特性，「猴子不是爬到樹上才屁股紅，是爬到樹上被看到，這個還沒爬到樹上就知道屁股紅。」
柯文哲以前立法院長蘇嘉全的農舍違建為例，蘇嘉全聽到人家批評有反應，他就覺得賴清德很糟糕，看到獨裁者的影子出現。