《經濟學人》預言明年保護主義續盛行　點名越南因美中貿易戰繁榮

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印度也提出了自己的進口禁令，俄烏戰爭對全球糧食供應與航運穩定造成嚴重破壞，美國前總統川普不斷威脅要帶領美國退出世界貿易組織（WTO），這讓WTO的影響力越來越式微，許多人擔憂全球貿易即將消亡走向衰弱。
不過事實上，2023年前9個月，世界各國從中國購買的商品數量超過往年同期，而中國在同一期間，向世界各國購買的商品數量則跟去年一樣多。印度製造業佔GDP的比例於今年迎來5年內首度成長。若把中間產品考慮進去，美國從中國購買的商品數量跟過去5年一樣多。
雖然美中貿易戰仍未停止，保護主義盛行，但企業與各國政府總能找出適應之道，而不是在各種限制與壁壘之前退縮。
展望2024，鑑於台海局勢緊張，台灣作為全球65％半導體產能的供應命脈，以及對於AI科技應用於軍事用途的擔憂和稀土資源的爭奪，中國與以美國為首的西方國家之間的經濟解凍不太可能發生。
但是美國透過諸多限制想把中國供應鏈排除在外的舉措，也會讓西方企業感到緊張並更加積極尋求替代者，而中國企業則會更努力尋找繞過限制的方法。最終，西方企業與中國企業都可能在那些對中美皆友善且非中國盟友也並非美國盟友的國家落腳，像是越南已經因此變得繁榮，中間貿易變得更加興盛。
除了美中貿易戰，各國發展綠能產業鏈也是形塑全球貿易的重要驅動力。印尼2020年禁止鎳出口，2023年又禁止出口鋁土礦，而鎳和鋁都是製造電池的重要原料，預計更多國家將在2024年仿效印尼做法。
關鍵原物料的出口禁令將讓企業面臨不穩定的環境，今年6月，白宮宣布只要出口國與美國有簽訂自由貿易協定，綠色產業的礦物原物料便可以從《通膨削減法》的關稅制度中剔除，其他開發中國家也可能會採取類似做法。
中國長期以來一直在保護其晶片製造商和汽車產業，但貿易仍在繼續。西方的新產業政策需要數年時間才能見效，歐洲希望減少對中國汽車，尤其是電動車的依賴，但這需要時間。美國「鐵鏽帶」（Rust Belt）的新工廠同樣需要一段時間才能開始生產晶片和電動車，這對2024年的全球貿易來說是個好消息。很多事情不會改變，這也意味著無論對經濟的影響為何，國家安全的邏輯將在未來幾年內持續成為改變全球貿易的作用力。