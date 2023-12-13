竹縣府攜手馬尼拉經濟文化辦事處　歡慶菲律賓耶誕節

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魏文元說，耶誕節是個與家人朋友分享歡樂與愛的節日，縣府與馬尼拉經濟文化辦事處共同主辦2023 PASKONG PINOY活動，展現對在台菲律賓民眾的愛護與支持，因為在台灣我們都是一家人，希望大家能夠感受到家鄉過節的歡樂氣氛與溫暖。
MECO主席暨駐台代表貝世偉（Silvestre H. Bello III）表示，感謝新竹縣政府的支持，並對在台菲律賓民眾表達最熱烈的問候，邀請大家一同歡慶PASKONG PINOY(菲律賓聖誕節)，雖然菲律賓移民們身在異鄉，希望透過這歡樂的節慶凝聚大家，延續菲律賓的傳統及精神，連結在台的菲律賓民眾一起度過溫暖快樂的耶誕節慶。
縣府勞工處表示，據勞動部勞動統計查詢網，今年9月底新竹縣外籍移工總數約為3萬600人，其中菲律賓移工人數約1萬4425人，包括產業移工1萬3812人和社福移工613人，占新竹縣移工總人數47％，為新竹縣內最大移工國家。
MECO每年12月都會在台舉辦菲律賓耶誕節活動，是MECO為菲律賓移民舉辦最重要的年度活動，為了展現縣府對新住民、移工等族群的重視，也促進他們對於新竹縣產生認同感，特別支持這項年度重大活動，協助活動場地租借及經費等事宜。