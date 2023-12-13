影／火腿國際部部長感性談王柏融！「他是我生涯最難忘的洋將」
台鋼雄鷹球團今(13)日下午二點在台北大直典華，正式替前旅日好手、日職北海道火腿鬥士隊「大王」王柏融舉辦加盟記者會，期盼在王柏融加入後，能夠成為台鋼雄鷹的重要支柱，而日本火腿球團統轄本部副本部長兼國際部長岩本賢一，今天也受邀出席記者會，先是在致詞時感性地講到流淚，隨後在受訪時也對於王柏融選手有相當高的評價，並且表示大家都很喜歡台灣。
記者吳政紘、實習記者陳品翔/台北報導
「王柏融選手願意與球隊簽下育成合約，並且轉為支配下，這樣一路奮戰的精神真的很讓人感動，所以當他要離開日本時，我感到非常不捨，很多北海道火腿的粉絲也哭了。」岩本賢一說到。
「真的與柏融選手有非常深厚的情感，以我個人來說，柏融選手絕對我最難忘的選手。他與其他洋將不同，背負著全台灣球迷的期待打球，壓力真的相當大，他真的背負著很大的壓力，我相信他的抗壓性也變得更高了。」岩本賢一說到。
而談到王柏融旅日多年最可惜的事，岩本賢一認為是他的傷勢情況，但王柏融仍有留下許多令他印象深刻的畫面。像是今年球季王柏融剛從二軍升上至一軍時，隨即揮出關鍵安打，替球隊打下勝利打點，並在賽後站上英雄訪問台，讓他非常印象深刻。岩本賢一也期待王柏融返台後，能夠持續活躍在球場上，幫助台鋼雄鷹獲得更多勝利。
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