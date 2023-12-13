快訊／周海媚因病醫治無效！公司證實過世　享年57歲

不只周海媚早逝！TVB花旦藍潔瑛跌倒猝死　周星馳舊愛罹癌過世

▲周海媚（右）與藍潔瑛都是TVB花旦，過去曾合拍古裝劇，可惜紅顏薄命都早逝。（圖／翻攝自微博）
▲周海媚（右）與藍潔瑛都是TVB花旦，過去曾合拍古裝劇，可惜紅顏薄命都早逝。（圖／翻攝自微博）

記者江芷稜／綜合報導

自古美人如名將，不許人間見白頭。有「最美周芷若」封號的港星周海媚，12日在北京病逝，享年57歲，因為罕病罹患紅斑性狼瘡，老早就決定不婚不生的她，獨居在家裡昏倒不治，令粉絲相當唏噓，其實，不少同時期的TVB女星，如藍潔瑛、羅慧娟、翁美玲等人都在60歲前就去世，藍潔瑛更傳出被大哥侵犯導致精神異常，死去2、3天才被發現，晚景非常淒涼。

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▲周海媚（右）與藍潔瑛都沒有結婚生子，過著獨居生活。（圖／翻攝自微博）
▲周海媚（右）與藍潔瑛都沒有結婚生子，過著獨居生活。（圖／翻攝自微博）
曾與周海媚合作過古裝劇《真命天子》的藍潔瑛，年輕時有「靚絕五台山」外號，亮麗美貌獲得稱讚，她與劉嘉玲、曾華倩等人是TVB藝員訓練班同學，曾演出《大時代》、《義不容情》等港劇，卻以周星馳電影《大話西遊》的蜘蛛精一角最為知名。

▲《大話西遊》「蜘蛛精」是藍潔瑛代表作。（圖／劇照，2018.11.03）
▲《大話西遊》「蜘蛛精」是藍潔瑛代表作。（圖／劇照，2018.11.03）
不過，2013年她卻向香港媒體驚爆傷心往事，親述自己20、30年前遭到兩位「影壇大哥」強姦的經歷，並因飽受狗仔隊騷擾，導致精神異常，心情陷入憂鬱，藍潔瑛2018年11月被友人發現倒斃在家中洗手間，疑似跌倒猝死，已經死亡2、3天傳出異味，享年55歲。

▲周星馳（左）與羅慧娟（右）因戲劇《蓋世豪俠》結緣，交往3年之久。（圖／翻攝微博）
▲周星馳（左）與羅慧娟（右）因戲劇《蓋世豪俠》結緣，交往3年之久。（圖／翻攝微博）
同樣與周星馳合作過的羅慧娟，1989年兩人合作武俠喜劇《蓋世豪俠》交往，周母卻不喜歡羅慧娟，周星馳走紅後頻傳桃花，在拍攝《逃學威龍2》時移情別戀朱茵，羅慧娟憤而分手，更對媒體表示「死都不會承認與他交往過」。她最終情歸新加坡股票大亨劉志敏，只是快樂的日子很短暫，2008年結婚後僅4年發現罹患胰臟癌，2012年就病逝，享年僅46歲。

▲湯鎮業曾被爆與翁美玲戀愛中。（圖／翻攝微博）
▲翁美玲（右）因為湯鎮業太花心，因而走上絕路。（圖／翻攝微博）
有別於周海媚等人因病離世，演出金庸小說黃蓉一角的翁美玲，則是情關難過，1985年她與知名演員湯鎮業交往，卻因男方花心經常爭吵，湯鎮業不肯結婚，導致翁美玲2度自殺未果，1985年5月14日，她再度在家開煤氣自殺，隔天早晨鄒世龍前來探視，聞到濃烈煤氣味，發現翁美玲已倒臥昏迷，送醫後仍救不回，得年僅26歲就香消玉殞。


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