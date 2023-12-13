不只周海媚早逝！TVB花旦藍潔瑛跌倒猝死　周星馳舊愛罹癌過世

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不過，2013年她卻向香港媒體驚爆傷心往事，親述自己20、30年前遭到兩位「影壇大哥」強姦的經歷，並因飽受狗仔隊騷擾，導致精神異常，心情陷入憂鬱，藍潔瑛2018年11月被友人發現倒斃在家中洗手間，疑似跌倒猝死，已經死亡2、3天傳出異味，享年55歲。
同樣與周星馳合作過的羅慧娟，1989年兩人合作武俠喜劇《蓋世豪俠》交往，周母卻不喜歡羅慧娟，周星馳走紅後頻傳桃花，在拍攝《逃學威龍2》時移情別戀朱茵，羅慧娟憤而分手，更對媒體表示「死都不會承認與他交往過」。她最終情歸新加坡股票大亨劉志敏，只是快樂的日子很短暫，2008年結婚後僅4年發現罹患胰臟癌，2012年就病逝，享年僅46歲。
有別於周海媚等人因病離世，演出金庸小說黃蓉一角的翁美玲，則是情關難過，1985年她與知名演員湯鎮業交往，卻因男方花心經常爭吵，湯鎮業不肯結婚，導致翁美玲2度自殺未果，1985年5月14日，她再度在家開煤氣自殺，隔天早晨鄒世龍前來探視，聞到濃烈煤氣味，發現翁美玲已倒臥昏迷，送醫後仍救不回，得年僅26歲就香消玉殞。
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