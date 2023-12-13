新北市連2起墜樓案！板橋7旬婦、新莊女國中生墜落 雙雙送醫不治
新北市今（13）日連續發生墜樓案！板橋區光武街下午1時30分，一名70歲阮姓婦人，因不明原因自住家5樓頂樓墜落身亡，20分鐘後，新莊區傳出一名女國中生自15樓墜落，送醫搶救不治。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，阮婦當時從住家5樓頂樓墜落，當場落在2樓鐵皮屋頂，但警消到場前已無呼吸心跳，其丈夫表示近日並無異狀，在外也無欠債，當時是說感冒要出門看醫生，後續將進行調查，釐清事故原因；沒想到，才過不到30分鐘，新莊區中平路一處住宅大樓，傳出一名女國中生自15樓墜落，先撞到5樓雨遮後，再墜落到1樓馬路，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍因傷勢過重宣告不治，目前已聯繫家屬，後續也將釐清墜樓原因。
對此，社會局也介入調查，並提醒民眾如果發現家人最近有情緒低落，情緒不穩的狀況，請多關心家人，家人第一時間的關心，可避免很多突發意外的發生，也可打電話1925或1995請求協助。
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