與越南主席正式會談！習近平再提「命運共同體」　越方反應曝

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此前消息人士稱，中國過去數個月一直在推動升級關係為「命運共同體」的這項倡議，然而兩國始終僵持不下，直到本月13日中越預計正式簽署聯合聲明。越南官員和外交官透露，河內政府最初不願使用「命運共同體」這個說法，兩國外交官已經爭論幾個月。「命運共同體」中文的字面意思是「共同的命運」，但其英語和越南語的翻譯是「共同的未來」，一位駐越南首都的外國外交官在評論該倡議時說：「一份聲明，多種翻譯和解讀。」
今年正逢全球供應鏈重組，同時美國在今年9月和越南升級為「全面戰略夥伴」關係，日本也在11月底和越南簽訂「全面戰略夥伴」協議，中國國家主席習近平在此時機訪問越南，引起西方國家的關注。
《路透社》和《法國國際廣播電台》等多個外媒報導，越南正努力運用「竹子外交」，試圖在中國北京政府和美國華盛頓政府間尋找平衡點，所謂「竹子外交」意思為「在根底上是堅實的，就像一束竹子，但其頂部卻是靈活的」外交，並採取「四個拒絕」，即「拒絕任何正式的軍事聯盟；拒絕在其領土上建立屬於外國的基地或利用同一領土進行其他國家的軍事活動；拒絕站在一個國家一邊反對另一個國家；拒絕在國際關係中使用武力」。
越南政治軍事問題權威專家、公共安全政治學院科教文獻中心原主任阮明潭（nguyen Minh Tm）上校曾在受訪時表示，越南「明白自己在新時代國際關係、尤其是與大國關係中的位置，不會讓大國全球戰略角逐問題將自己捲入到競爭和衝突的螺旋中」。也就是說，越南會繼續維持與中共某種程度上的友好關係，但同時也將繼續保持發展與其他大國的關係，比如與美國、日本、法國的關係。