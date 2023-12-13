習近平積極拉攏越南！中國花錢買友情　美中競逐越南

與越南主席正式會談！習近平再提「命運共同體」　越方反應曝

▲中國國家主席習近平在今（13）日，在河內與越南國家主席武文賞舉行會談。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平在今（13）日，在河內與越南國家主席武文賞舉行會談。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

中國國家主席習近平在今（13）日，於越南河內與越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）舉行會談，習近平表示中方希望與越方深化戰略溝通，推動具有戰略意義的中越命運共同體。雖然中方多次提及「命運共同體」，甚至習近平投稿給越南報社的文章提到多達15次的「命運共同體」，近年來奉行「竹子外交（bamboo diplomacy）的越南即便在13日與中國簽署正式文件，但仍會和其他國家保持良好關係。

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習近平表示，在12日與越共中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）進行會談，宣布雙方建構具戰略意義的中越命運共同體，攜手開展兩黨兩國關係發展新階段。習近平強調，此舉合乎兩國根本利益，順應雙邊關係發展。

此前消息人士稱，中國過去數個月一直在推動升級關係為「命運共同體」的這項倡議，然而兩國始終僵持不下，直到本月13日中越預計正式簽署聯合聲明。越南官員和外交官透露，河內政府最初不願使用「命運共同體」這個說法，兩國外交官已經爭論幾個月。「命運共同體」中文的字面意思是「共同的命運」，但其英語和越南語的翻譯是「共同的未來」，一位駐越南首都的外國外交官在評論該倡議時說：「一份聲明，多種翻譯和解讀。」

今年正逢全球供應鏈重組，同時美國在今年9月和越南升級為「全面戰略夥伴」關係，日本也在11月底和越南簽訂「全面戰略夥伴」協議，中國國家主席習近平在此時機訪問越南，引起西方國家的關注。

▲2023地球小姐選美比賽在越南舉行，日前舉辦參賽者穿著奧黛的遊行。（圖／翻攝自Instagram）
▲越南近年來採取「竹子外交」，一方面維持跟中國的關係，一方面對民主國家大張雙臂。圖為在越南舉辦的2023年地球小姐選美比賽。（圖／翻攝自Instagram）
《路透社》和《法國國際廣播電台》等多個外媒報導，越南正努力運用「竹子外交」，試圖在中國北京政府和美國華盛頓政府間尋找平衡點，所謂「竹子外交」意思為「在根底上是堅實的，就像一束竹子，但其頂部卻是靈活的」外交，並採取「四個拒絕」，即「拒絕任何正式的軍事聯盟；拒絕在其領土上建立屬於外國的基地或利用同一領土進行其他國家的軍事活動；拒絕站在一個國家一邊反對另一個國家；拒絕在國際關係中使用武力」。

越南政治軍事問題權威專家、公共安全政治學院科教文獻中心原主任阮明潭（nguyen Minh Tm）上校曾在受訪時表示，越南「明白自己在新時代國際關係、尤其是與大國關係中的位置，不會讓大國全球戰略角逐問題將自己捲入到競爭和衝突的螺旋中」。也就是說，越南會繼續維持與中共某種程度上的友好關係，但同時也將繼續保持發展與其他大國的關係，比如與美國、日本、法國的關係。

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