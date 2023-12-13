漢民派出所今啟用　陳其邁：今年治安改善幅度進步最多

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高雄市長陳其邁出席揭牌儀式，他感謝市議會的支持，也特別感謝賴瑞隆立委大力爭取中央全額補助改建警察辦公廳舍，除了今天落成的漢民派出所，近年鼓山分局、鳳山分局都已改建完成，讓警察同仁有一個完善的辦公環境。隨後入內參觀辦公廳舍環境，包括同仁宿舍、值勤環境，
陳其邁也肯定內部規劃完善、貼心，並感謝小港分局以及所有同仁的努力。他說改建工程規劃全方位到位，未來的岡山分局正在規劃改建，也希望透過跨區公辦都更的方式，能夠擴建較好的辦公地點，此外，鳳山區南成派出所、楠梓區援中派出所，盼逐步以更靈活、有效的多元方案，改善警察同仁辦公及執勤等相關設施。
陳其邁也提及，日前漢民派出所警員趙建雄執勤時不慎遭到攻擊受傷，他親自致電關心，目前復原狀況良好，已出院返家，感謝小港醫院醫護同仁的細心照護，是小港地區市民的健康守護神。
陳其邁指出，在高雄市所有警察同仁的共同努力下，今年不僅在天下雜誌「永續幸福城市大調查」從以往六都之末，到去年進步到第二名、今年進步到第一名，其中在治安的改善幅度進步最多；在2023遠見「縣市總體暨永續競爭力調查」，治安的改善幅度顯著，排名全國第二；此外，在暴力犯罪及詐騙案件，降幅也是六都中最多的一個城市，顯示整體治安環境都獲得改善。
高市警局有效活化原社會教育館童軍中心轉型為漢民派出所，自去年10月起展開整建工程，至今正式落成啟用。市長陳其邁除感謝各部門、人員共同努力，讓員警能在新穎、完善辦公環境中工作，提供民眾更優質洽公環境。
整建後的漢民派出所外觀以灰色為基底、以鮮明藍色線條融入社教館園區萬坪綠地，代表「海洋城市」意象，在工程設計導入活化空間及融合社教館園區。陳其邁也期許漢民所能在完整辦公空間，更結合社教館園區民眾運動休憩空間，提供更優質、親切警政服務，進一步將公部門完整融入於社區中，提高治安維護及交通維持效益。