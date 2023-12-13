Lulu連5年主持台北跨年 曝師父黃子佼近況「謝謝大家的關心」
「2024台北最High新年城」跨年晚會邁入倒數階段，Lulu黃路梓茵、威廉、風田、朵拉4位主持人，今（13）日記者會首度合體。連5年主持台北跨年的Lulu過去上台前總會緊張到拉肚子，今天笑說現在比較好「微拉」。日前Google公布2023年度搜尋排行榜當中，人物篇台灣人最關注的冠軍是6月時因涉性騷消失演藝圈的「黃子佼」，身為徒弟的Lulu表示「他都蠻好的」，並替黃子佼謝謝大家的關心。
記者黃盈容／台北報導
Lulu透露金馬獎前曾去找黃子佼取經，「他都沒問題，生活一切正常」。媒體關心黃子佼收入問題，Lulu笑說「不會啦，他之前也賺很多錢了，所以我覺得OK，一切都是在恢復中」。
Lulu主持實力有目共睹，今年更獨挑大樑主持金馬60頒獎典禮，表現獲滿堂喝采，她過去有幾次主持台北跨年，搭檔都被罵慘，她則擔任救援角色。今天被問到對這次的搭檔們有無信心？Lulu表示，「非常有信心，因為他們3個本來就有默契了，等於是等於是我要去融入他們」。
3人為了學習接Lulu的梗，還去複習她各個主持，朵拉才剛複習完Lulu金馬主持，Lulu也傻眼，「金馬跟台北跨年不同」。風田今被拱模仿大谷翔平，他當場拋偶包模仿，但眾人看得霧煞煞，Lulu直虧「主持人有確定嗎？」
Lulu這次為臺北跨年主持做足準備，期待表示，「謝謝台北市政府一直以來的信任，這次很開心與威廉、風田、朵拉一起主持，我們大家跨年將全力以赴，為大家呈現一個難以忘懷的跨年夜！」
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