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華航十度蟬聯北亞最佳航空大獎！再奪APEX五星級、亞洲最佳設計

▲華航追求卓越服務不停歇，十度贏得美國《GlobalTraveler》（環旅世界）「北亞最佳航空」大獎。（圖／華航提供）
▲華航追求卓越服務不停歇，十度贏得美國《GlobalTraveler》（環旅世界）「北亞最佳航空」大獎。（圖／華航提供）

記者許若茵／台北報導

華航追求卓越服務不停歇，十度贏得美國《GlobalTraveler》（環旅世界）「北亞最佳航空」大獎；也從全球六百多家航空公司脫穎而出，連續8年榮獲《APEX》「五星航空」最高榮譽，同時獲頒TheDesignAir「亞洲最佳設計」航空公司，各項表現屢受國際認可。

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美國知名旅遊雜誌《GlobalTraveler》在全球擁有超過50萬的讀者，今年舉辦「第20屆年度讀者大調查」，透過國際商務及高端旅客票選出全球旅遊界的傑出者，華航表示，多年蟬聯北亞最佳航空（BestAirlineinNorthAsia），長期致力提供高水準服務，使每一趟飛行都能有賓至如歸的感受，得到國際旅客的讚賞與青睞。

華航分享，竭力提供旅客最優質的客艙服務，榮獲航空乘客體驗協會《APEX》2024年五星級最高榮譽（FiveStarGlobalAirline），此獎項依照座椅舒適度、客艙服務、餐飲、娛樂和Wi-Fi等5項標準，由旅客票選評比；華航亦獲大中華區最佳Wi-Fi獎肯定（BestWi-Fi），目前777、A350、A321neo等新世代機隊皆配備機上Wi-Fi無線網路，提供多種網路流量方案，旅客可以透過信用卡支付或使用會員哩程全額兌換，利用個人行動裝置享受影音串流或瀏覽網頁；其中全新區域航線主力機種A321neo更提供全機旅客免費Wi-Fi文字訊息服務，重要訊息不漏接。

此外，華航再度獲知名國際航空設計評鑑TheDesignAir評選為亞洲最佳設計航空公司（DesignAirlineoftheYear,Asia），同時名列全球第四最佳設計航空公司，華航提到，最新機種A321neo，擔綱區域線主力客機，以東方美學為主軸，融合在地人文底蘊，串聯自然山水與城市文化，豪華商務艙為沉靜典雅的內斂色調，營造沉穩的林間氣息，經濟艙選用明亮色系帶來如城市般的活潑氛圍；提供全平躺豪華商務艙與舒適又寬敞的經濟艙座椅，全艙配備4K高畫質螢幕，提升經濟艙螢幕至13.3吋的大螢幕觀賞效果。華航將持續優化各項服務，提供旅客最優質的搭機體驗。

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