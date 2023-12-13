超市搶人戰！家樂福調薪10％ 全聯每年加4％、店經理可年薪百萬
全台大缺工，零售通路「調薪」搶人大戰開打！美廉社營業端將視職階調整薪資，漲幅會達7至9%；全聯指出，每年都會穩定調薪，幅度約4%，幹部調幅更高，年薪達百萬的店經理達300至400人；家樂福明年1月正職基層調薪10%。
記者鄭妤安／台北報導
台灣服務業缺工問題嚴重，超市等零售通路業者紛紛以調薪作為誘因招募或留才。三商家購董事總經理邱光隆表示，人員招募不易，不願貿然衝刺展店，為使營業端人事穩定，除了1月基本工資外，3月將再有一波調薪。自明年3月1日起，美廉社營業端將視職階調整薪資，漲幅會達7至9%，分別為門市人員加薪7%、副店長8%、店長9%，盼維持人力穩定。
超市龍頭全聯指出，每年都會穩定調薪，幅度約4%，兼職人員也會優於基本工資，不過為持續展店、零著人力，薪資調整採幹部調幅跳級策略，門市中生鮮組長、副店長、店長等幹部，薪水調幅更高。全聯提供很多機會讓員工晉升，年薪達百萬的店經理就有300至400人。
家樂福也透露，提供優於勞動部規範並符合市場水準的薪資，創造勞資雙贏，明年開始集團加碼提升夥伴薪資福利，包括第一波將在明年1月份調漲正職基層夥伴薪資平均幅度10%，及提升其他福利事項，像是加發正職基層夥伴獎金0.5個月、在4月的年度績效考核調薪幅度3% 以上等，總投資金額高達數億元，盼未來成為業界首選企業 。