屏東YouBike站點3倍擴增 串聯通勤與觀光資源
屏東公共自行車系統自112年2月啟動YouBike 2.0，站點數成長3倍，累積騎乘人次增加近1.5倍。除了原有屏東市、潮州鎮的服務範圍外，還擴大到東港鎮、恆春鎮，為民眾提供第一哩路與最後一哩路的便捷交通。屏東縣政府積極推動YouBike系統，透過點、線、面的佈設站點，满足縣內民眾通勤、通學以及外地觀光旅客的需求。
記者莊全成／屏東報導
縣府原有的Pbike公共自行車系統於今年2月轉型為YouBike 2.0，站點數在屏東市、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮等核心區域迅速擴增。該系統同時與高雄、台南使用相同租賃系統，無跨區調度費用，有效串聯「屏東-潮州」區間沿線車站，並設置在重要公共運輸場站、行政機關及學校所在地，滿足平日通勤、通學需求。
YouBike自2月啟動以來，運量已超過83萬人次，是去年Pbike全年度運量的近1.5倍。單月運量更在今年11月達到14.5萬人次，顯示系統受到民眾熱烈歡迎，遠超出預期。縣府交通旅遊處表示，未來預估使用人數將持續增長，展望YouBike在屏東的發展。
交旅處進表示，由於屏東地形狹長，大眾運輸佈建受限，因此YouBike系統成為地方微血管，深入村里，提供短程接駁運輸。屏東縣政府也積極爭取重大交通建設，如高鐵延伸、觀光鐵道、第二快速公路等，搭配YouBike系統，增進縣民生活便利性，期望屏東在氣候宜人的基礎上，透過多元服務持續向前發展。