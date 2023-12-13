國泰金下修台灣今、明年經濟成長率　並預估美、台央行明利率不變

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不過，他也提到，美、中兩大經濟體景氣前景弱於今年，研判終端需求改善有限，但台灣因庫存壓力稍和緩，且AI相關需求量產，帶動出口、投資低基期復甦；消費雖因基期偏高，然旅遊需求穩健，預期仍可維持溫和成長。
也因外需復甦力道受抑，與國內消費疫後復甦需求減弱，整體經濟成長動能將較預期緩慢，國泰台大產學合作團隊評估，2024年第1季台灣經濟氣候將持續呈現景氣轉弱的「陰」，出現機率將在60%以上。
同時，由於美歐通膨數據出現降溫跡象，市場轉而期待2024年主要央行降息前景，帶動美債利率下跌與全球股市上漲，美債利率於10月下旬盤中突破5%後大幅回落，金融情勢由緊轉鬆，惟中國經濟前景擔憂仍存，金融情勢指數相對偏緊。
近期美國景氣和通膨數據皆呈趨緩，降低Fed進一步升息急迫性，本團隊研判，周四美國Fed利率將再度維持不變，同時重申高利率將維持較久時間，確保通膨下滑的趨勢不會逆轉。
台灣央行也將明日召開今年第4季理監事會議，綜觀台灣景氣溫和成長，通膨有望降至2%以下，但仍維持偏高水準，國泰台大產學合作團隊研判，台灣央行將維持利率不變，明年利率也將維持不變。
展望2024年第1季，國泰台大產學合作團隊評估，鑑於台灣經濟將溫和成長，且投資者對Fed提前降息的期待已有過度之嫌，新台幣可能轉呈區間波動， FCI將於「寬鬆」區間下界波動。
不過，2024年仍有5大因素影響台灣經濟成長與金融情勢，包括一、美、歐核心通膨降速不如預期，限制主要央行貨幣寬鬆程度；二、全球製造業復甦疲軟，拉長去庫存時間，造成投資需求遞延；三、中國房市持續低迷且政策刺激力度不足，使經濟成長持續疲軟；四、國際地緣政治風險持續，相關戰事與美中爭端不確定性仍存；五、人工智能應用可望帶動新一輪科技業投資及產業升級轉型。