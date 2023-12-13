藍營爆擁3房、價值6千萬 許智傑歡迎4千萬來買「道歉否則提告」
國民黨立委候選人鍾易仲遭爆坐擁要價上千萬元的農舍，對此召開記者會反駁，而過程中陪同的議員陳麗娜加碼爆料，民進黨立委許智傑有3棟房子、價值6千萬元。對此許智傑嚴正今（13）日駁斥，強調自己財產申報寫得清清楚楚，歡迎鍾、陳兩人以4千萬元來購買他現居的老公寓，若不願買也不願道歉，他將提出告訴，「捍衛自身的清白！」
記者陳威叡／台北報導
對於陳麗娜爆出坐擁3棟房子、價值6千萬，許智傑回應，自己的財產申報寫得清清楚楚，有2間30年的無電梯老舊公寓，以及服務處的一棟透天厝，而鍾易仲跟陳麗娜故意誤導視聽成3「棟」房子。
許智傑提出兩個選項，第一是歡迎鍾、陳兩人以4千萬元購買他現居的老公寓，當時購買約4百多萬元，若國民黨願意如自己所說的四千萬元購買，他非常願意賣，但若國民黨不願購買，也不願道歉澄清不實指控，將提出告訴，捍衛自身的清白。
而關於鍾易仲在記者會上，絕口不提千坪農舍莊園，質疑3天前的臉書不是說是媽媽名下，怎麼現在又絕口不提，強調鍾家破千坪農舍莊園，比馬文君、廖先翔家族的莊園還大，這些都是有所本的公開資料，請鍾易仲誠實面對。
最後許智傑也呼籲國民黨總統候選人侯友宜，不要玩兩面手法，一手說要幫助年輕人買房，另一手卻任憑國民黨內馬文君、廖先翔、張智倫、鍾易仲等政二代當大地主。當台灣的年輕人比較起來，會覺得怎麼差這麼多，「年輕人您能接受嗎？」