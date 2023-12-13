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長榮中學外交小尖兵榮獲全國特優第二名

▲長榮中學榮獲外交小尖兵全國特優第二名的同學林妍均(左三起)吳承殷、呂愛甯、黃鈺婷與校長許德勝(右)及指導老師合影（圖／長榮中學提供）
▲長榮中學榮獲外交小尖兵全國特優第二名的同學林妍均(左三起)吳承殷、呂愛甯、黃鈺婷與校長許德勝(右)及指導老師合影（圖／長榮中學提供）

記者張振興/台南報導

112年外交小尖兵—英語種籽隊選拔活動長榮中學獲得全國第二名的好成績，參賽的四位同學將獲得明年寒假由外交部安排赴海外參訪機會，與海外青年交流，提升新世代青年的英語能力、國際視野，並落實政府「全民外交」政策理念。

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英語種籽隊選拔活動分兩階段，初賽為北、中、南三區經由「團體表演」項目，各區篩選出八隊進決賽角逐。決賽則依「團體英語即席演講」、「益智問答」二項成績決定名次。長榮中學是南部唯一能從全國眾多優秀隊伍中脫穎而出的學校。


長榮中學參賽的四位同學，雙語實驗班高二學生黃鈺婷，呂愛甯，直升菁英班高一學生林妍均，吳承殷同學在周晴萱及莊舒萍兩位指導老師協助下，從初賽到決賽，投入了許多時間及心血發揮創意一起撰寫劇本及演講稿，不斷地練習外，還必須研讀國際時事及深入了解本國外交現況，四位同學藉著團隊合作的默契，克服難關完成決賽。


呂愛甯同學表示，從準備外交小尖兵這個比賽開始，我們學到了許多課堂中無法習得的事物，也讓我們獲得許多難忘的體驗。從一開始的話劇到演講訓練，我突破了自己的心魔，變得較有自信地在大家面前表演及演說自己的想法。同時我們秉持著永不放棄的精神，在團隊合作的默契下，終於在激烈的競爭中獲得全國第二名的佳績。


高中部主任曾婷薇表示，本次活動主要培養學生的批判能力，增進口說技巧，提升公共知識與國際接軌，除了兩位辛苦的指導老師，也謝謝從初賽到決賽幫忙協調的主任、組長、老師、家長會等同仁們無私的支持與奉獻。


校長許德勝表示，長榮學子真的都很優秀，本次競賽榮獲全國第二名，老師的辛苦付出也是功不可沒。相信學生未來的舞台不會只侷限在台灣，更將與外交部一同出國交流，超越自我，邁向國際。

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