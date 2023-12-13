賣場預購年菜「買1送1」！有燉全雞、進補煲鍋　好市多年菜組限量

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◾即日起至2024/1/7前，預購套組年菜可享結帳95折
◾消費單筆滿999元，可享179元加購指定精選家常菜
◾2024/2/10前指定冷凍年菜商品單筆滿1,888元就送150元現金抵用券
◾阿嬤ㄟ辦桌菜鯧魚炊粉鍋，1900公克，原價498元買1送1、特價249元
◾阿嬤ㄟ辦胡椒豬肚雞煲鍋，1800公克，原價458元買1送1、特價229元
◾阿嬤ㄟ辦桌菜淮山蟲草燉雞，2500公克，原價698元買1送1、特價349元
◾阿嬤ㄟ辦桌菜阿宗魷魚螺肉蒜，1500公克，原價498元買1送1、特價249元
◾阿嬤ㄟ辦桌菜五更腸旺，1200公克，原價299元買1送1、特價150元
◾阿嬤ㄟ辦桌菜鮮蝦粉絲煲，800公克，原價699元買1送1、特價349元
◾老協珍年菜套組4道／組（4-5人份），冰糖豬腳、私房花雕雞、海味街烏森佛跳牆、芋頭炊粉鍋，售價1959元，預購再95折
◾響城五福臨門年菜組5道／組（4-6人份），白玉獅子頭、五更腸旺、冰釀醉蝦、黑蒜頭雞湯、燒酒猴頭菇，原價999元，預購再95折
◾年菜全清單一次看
此外，好市多聯手迪化街80年老店「老協珍」推出限量六道及八道兩種鮑參年菜組合，即日起至2024年1月26日於好市多開放預購：
◾佛跳牆、烏參元蹄、干貝紅蟳米糕、黑棗蜜汁排骨、經典鮑魚雞湯、鮮燒黃魚，售價5688元
◾佛跳牆、烏參元蹄、干貝紅蟳米糕、黑棗蜜汁排骨、經典鮑魚雞湯、鮮燒黃魚、富貴鯧魚炊粉、鮮燴牛珍煲，售價6888元
迎接寒流來襲，好市多本月也嚴選眾多名店湯底，有大成享點子的砂鍋鮭魚頭、王品集團的青花驕麻辣鍋、科克蘭東北酸白菜鍋以及各式火鍋肉片，不怕訂不到位！天冷宅家也能隨時享用各種火鍋。
指定賣場還可以買到獨門醃製酸菜配上清爽藤椒的「撈王藤椒酸菜鍋」（329元），每口都能體驗酸爽麻三種滋味；號稱新加坡三大肉骨茶之一的「發起人肉骨茶」（379元），潮式胡椒湯底辛香卻不嗆喉；外國明星來台必吃的「太和殿」，鮮香宮廷料理的干貝花膠雞湯（439元）與私房麻辣火鍋湯底（299元）。