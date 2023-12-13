快訊／周海媚因病醫治無效！公司證實過世　享年57歲

宋柏緯「掏出私密自己」！遭突擊檢查手機　親密訊息曝光

▲宋柏緯（右）上魏如萱節目時，被突擊檢查手機，私人訊息跟著曝光。（圖／夕陽音樂提供）
▲宋柏緯（右）上魏如萱節目時，被突擊檢查手機，私人訊息跟著曝光。（圖／夕陽音樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

影視歌三棲的藝人宋柏緯日前宣布即將在12月20日於THE WALL 舉辦「一天的交界」發片專場演唱會，引人注意的是，宋柏緯這張專輯有「掏出私密的自己」意涵在裡頭。而此次開唱，他除了邀請到「落日飛車」主唱的國國擔任開場嘉賓外，他還公開了鳳小岳將擔任演唱會嘉賓。宋柏緯日前上魏如萱主持的節目時，遭對方突擊檢查手機，親密簡訊也跟著曝光。

我是廣告 請繼續往下閱讀
從9月到11月，除了巡迴演出外，宋柏緯馬不停蹄地到各個節目上宣傳專輯和專場演唱會，從電台、電視到雜誌，陸陸續續安排了近40個宣傳通告，讓他笑喊：「根本可以拍成一部紀錄片！」宋柏緯更在昨（12）日晚間到魏如萱主持的《OH夜DJ》現場節目，宣傳「一天的交界」發片專場，魏如萱在節目上「突擊」宋柏緯的手機，除分享音樂歌單外，更意外看到經紀人問宋柏緯「到了嗎？」的訊息，魏如萱也俏皮說：「你放心啦！如果看到『好想你』，我是不會跟大家說的！」讓現場笑翻。

▲宋柏緯將於下周舉行演唱會。（圖／夕陽音樂提供）
▲▼宋柏緯將於下周舉行演唱會。（圖／夕陽音樂提供）
▲宋柏緯將於下周舉行演唱會。（圖／夕陽音樂提供）
 
此次「一天的交界」發片專場宋柏緯將其命名為「II」，他笑說：「其實沒有什麼特別含義，就只是因為我第二次辦專場，又剛好是20幾歲的尾聲。」宋柏緯的專輯《一天的交界》封存了他創作時的混亂思緒，歌曲呈現出個人私下的面相，宋柏緯以音樂當載體，讓私密日記般的歌曲展現在世人眼前，他展開一次像是與他人交換祕密般的行動，坦率地先掏出私密的自己，帶著誠懇的態度來靠近他人，進而與人完成祕密的交換，達到更深層的情意交流。




更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

宋柏緯電眼迷暈初孟軒！3男「全裸洗澡」露出結實屁股

徐懷鈺攻蛋倒數1周！鬆口爆私密癖好　自掏腰包買300組

郭靜感情有譜了！擲筊問神明何時有姻緣　「脫單時間曝光」

林曉培剛被目擊打掃澡堂！生日前爸爸離世　無奈「人生無常」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞