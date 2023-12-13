宋柏緯「掏出私密自己」！遭突擊檢查手機 親密訊息曝光
影視歌三棲的藝人宋柏緯日前宣布即將在12月20日於THE WALL 舉辦「一天的交界」發片專場演唱會，引人注意的是，宋柏緯這張專輯有「掏出私密的自己」意涵在裡頭。而此次開唱，他除了邀請到「落日飛車」主唱的國國擔任開場嘉賓外，他還公開了鳳小岳將擔任演唱會嘉賓。宋柏緯日前上魏如萱主持的節目時，遭對方突擊檢查手機，親密簡訊也跟著曝光。
記者吳雨婕／綜合報導
從9月到11月，除了巡迴演出外，宋柏緯馬不停蹄地到各個節目上宣傳專輯和專場演唱會，從電台、電視到雜誌，陸陸續續安排了近40個宣傳通告，讓他笑喊：「根本可以拍成一部紀錄片！」宋柏緯更在昨（12）日晚間到魏如萱主持的《OH夜DJ》現場節目，宣傳「一天的交界」發片專場，魏如萱在節目上「突擊」宋柏緯的手機，除分享音樂歌單外，更意外看到經紀人問宋柏緯「到了嗎？」的訊息，魏如萱也俏皮說：「你放心啦！如果看到『好想你』，我是不會跟大家說的！」讓現場笑翻。
此次「一天的交界」發片專場宋柏緯將其命名為「II」，他笑說：「其實沒有什麼特別含義，就只是因為我第二次辦專場，又剛好是20幾歲的尾聲。」宋柏緯的專輯《一天的交界》封存了他創作時的混亂思緒，歌曲呈現出個人私下的面相，宋柏緯以音樂當載體，讓私密日記般的歌曲展現在世人眼前，他展開一次像是與他人交換祕密般的行動，坦率地先掏出私密的自己，帶著誠懇的態度來靠近他人，進而與人完成祕密的交換，達到更深層的情意交流。
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