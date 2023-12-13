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啟航逾3年！星宇航空宣布加入「國際航空運輸協會」

▲IATA北亞區副總裁解興權博士（右）特別親臨星宇航空內湖總部頒發會員證書，由星宇航空董事長張國煒（左）代表受證。（圖／星宇航空提供）
▲IATA北亞區副總裁解興權博士（右）特別親臨星宇航空內湖總部頒發會員證書，由星宇航空董事長張國煒（左）代表受證。（圖／星宇航空提供）

記者許若茵／台北報導

星宇航空今（13）日宣布，正式成為IATA會員，IATA北亞區副總裁解興權到星宇航空內湖總部頒發會員證書，由星宇航空董事長張國煒代表受證。未來星宇航空將積極參與IATA各領域活動，持續提升飛安及營運標準。 

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國際航空運輸協會運行安全稽核(IOSA)是國際公認和接受的評估體系，旨在評估航空公司的運作管理和控制系統。所有IATA航空公司會員均取得IOSA認證，並且必須保持認證狀態，才能維持其 IATA會員資格。

星宇航空啟航至今逾3年，航網已拓及亞洲20大城市，並於今年開始運營跨洋航線，穩步成長至一定規模，於今年初首次接受IOSA認證稽核，在星宇航空各單位積極努力下，成功於11月初通過IOSA認證，並於12月4日正式成為IATA的一員。  

星宇航空董事長張國煒表示，星宇航空自創立即放眼國際舞台，成為飛安及服務品質兼具的精品航空公司，於安全管理及營運標準皆採用國際標準執行，目標就是要提供最舒適安全的航程給所有旅客，順利加入IATA代表星宇航空導入國際標準獲認證。

IATA北亞區副總裁解興權博士指出，「我們很高興歡迎星宇航空成為 IATA會員，這使得全球 IATA 會員航空公司總數達到 320家以上。期待透過我們的服務和各項倡議，支持星宇航空的持續發展。同時，我們歡迎航空公司投入並參與塑造，實現航空產業的優先事項，包括安全和永續發展。」 

星宇航空目前飛航亞洲航線包含日本、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南、泰國、澳門等地區共20個城市，以及北美洲洛杉磯航線，舊金山航線也即將於12月16日啟航，未來將不斷精進各層面營運標準及品質，以最嚴謹的規格持續拓展航點，深耕北美東南亞轉機市場。

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