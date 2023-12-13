貓咪叫就是想跟人講話！「7種常見貓語」翻譯　主子說啥一秒聽懂

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😺貓皇在說話！「7種常見貓語」一次聽懂
1.重複多次且拉長音的叫聲
這樣的貓叫聲，其實就是貓咪在對飼主「提出要求」，例如要人為牠開門、餵食，要剷屎官走過來陪伴等，當貓咪要提出要求，就會發出這種模式的叫聲。
2.短促「wuha」的叫聲
貓咪打招呼時會出現，是來自牠們的友善問候。
3.呼嚕聲
這種聲音出現，代表貓咪處於放鬆或是撒嬌狀態中。不過也有著例外，就是貓咪身體處於劇烈疼痛時，也會發出呼嚕聲來舒緩自己身上的疼痛。此外還有貓咪爭權後，弱勢的一方也會發出呼嚕聲，表示臣服，因此需要查看當下情境，來判斷是哪種意義。
4.牙齒撞擊、清脆嘎嘎聲
代表貓咪進入狩獵狀態，可能是發現了小昆蟲或是生物等，進入興奮狀態，開始模擬咬斷裂物脖子的情況。若家中貓咪有時會出現這種症狀，則可以出動逗貓棒，滿足牠狩獵的慾望。
5.淒厲嚎叫、像是嬰兒在哭的聲音
這就是常見的母貓發情症狀，是為了吸引公貓而發出，而附近公貓聽到後，也會進行打架、咆哮、低吼配合，來爭奪交配權。
6.哈氣、低吼
哈氣也是許多貓奴曾看過的現象，這是代表貓咪正處於憤怒、痛苦、疼痛、害怕等狀態，在對周圍進行警告，因此貓咪若對人類發出這種訊號，有時也是貓咪生病的警訊，例如年老的貓咪，可能罹患了關節疾病後，被飼主摸到不舒服的地方，就會發出哈氣聲，因此要格外注意貓咪的身體狀況。
7.僅嘴巴在動的無聲叫喊
如果貓咪嘴巴看似有動作，但卻沒有貓叫聲，其實這種無聲叫喊，是因為音頻過高，人耳無法聽到。但對貓咪來說，這種叫聲是一種很親密的表達，就像是在說我愛你一樣，只會對牠喜歡的人使用。
上述7種常見貓語的翻譯曝光後，也讓不少貓奴們驚呼「感謝解惑長知識！我家7種聲音都有！原來無聲喵是在說愛我呀」、「原來呼嚕聲有這麼多種的意思」。