總統大選倒數！中國加大力度介選　「武嚇、假訊息」影響選民

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一名台灣國安官員引述備忘錄透露，中國軍方在今年11月於距離台灣24海里（約44公里）的鄰近地區進行了4次聯合海空軍兩軍的演習。備忘錄中還寫到，中國的軍事行動是「多層干預投票行動」的一部分，其他還包括與台灣政界人士交流以及散布假訊息影響公眾輿論等。
一名官員表示，解放軍在台灣鄰近地區演習是「模擬入侵並測試台灣國軍反應」。該官員隨後補充稱，台灣軍方立刻派出機艦驅趕解放軍機艦。
有台灣國安官員認為，中國軍方接近台灣敏感地區是為了在選舉前加強「恐嚇」選民的行動。《路透社》引述國安報告顯示，台灣政府持續對中國透過通訊軟體、資助親北京候選人或假訊息活動來干預選舉的行為保持警惕。
《美國之音》報導，有分析人士表示，中國加緊干預台灣大選，目標是幫助主要反對黨、對中國有好的國民黨贏得大選。
台灣情報當局上週表示，包括中國國防部和台灣事務辦公室在內的多個政府機構本月稍早舉行了一次會議，以「協調」北京影響台灣大選的努力。該會議由中國排名第四的官員王滬寧領導，給幾個政府機構分配了不同的任務，中共宣傳部和解放軍下屬的一個心理戰部門領導影響輿論的運動。台辦和統戰部專注於促進外聯計畫。
亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）常務所長但若雲（Rorry Daniels）表示，這次會議旨在組織中共內部努力，以影響台灣選民的選擇，「他們希望確保內部政策機構就他們各自想做的事情來改變台灣內部關於影響選民選擇的話語進行協調。」
有專家警告，中國詆毀民進黨的舉措，可能會在大選前對台灣當局構成嚴重挑戰。台灣民主實驗室理事長沈伯洋指出，「長期以來，北京認知戰的目標一直是搖百不定的選民，加倍強調與台灣海峽兩岸潛在衝突有關的敘述是影響選民的有效政策。」
不過史丹佛大學胡佛研究所研究員祁凱立（Kharis Templeman）認為，無論中國試圖做什麼，對選舉的影響都是有限的，「我不認為（這些努力）會從根本上影響選舉結果。台灣目前的趨勢太強大了，北京只是在邊緣下手，是無法影響結果的。」
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