「無恥課綱」風波中國也關注！國台辦大讚北一女師：正義之聲
距離2024年總統大選只剩剩下一個多月，全台日前因北一女中國文老師批評108課綱刪掉包括顧炎武《廉恥》在內的文言文教材等言論，掀起社會熱議與諸多政治人物發聲辯護，中國國台辦今（13）則對此表示，北一女老師說出了許多家長與學者的「心裡話」，稱讚她「發出正義之聲」。
國際中心楊智傑／綜合報導
北一女教師區桂芝在記者會上批評108課綱大量刪減文言文，是無恥課綱，相關言論與影片瞬間在台灣與中國社會掀起大量關注。在今日的中國國台辦記者會上，有媒體提及「近期，台灣北一女中區桂芝老師炮轟台灣教育課綱『去中國化』的視頻，在兩岸都有很高瀏覽量。區老師指出，台灣過去20多年的所謂『教改』始終在『去中國化』幽靈原則指導下進行，現行語文教材大量刪減文言文，根本是「無恥的課綱」。包括馬英九在內的各方人士呼應此說法，並對區老師致敬。請問發言人對此有何評論？」
國台辦發言人朱鳳蓮則回應稱任何「去中國化」的行徑，都改變不了深植於台灣社會的中華文化認同和中華民族認同，割裂不了兩岸的歷史連結和兩岸同胞的血脈連結，「「我看到了這個視頻，也看到島上很多人士給予呼應。實際上，區老師說出了島上許多老師、許多家長和許多專家學者的心裡話，發出了正義之聲。」
朱鳳蓮批評，「民進黨當局無所不用其極在島內推行『去中國化』，妄圖割斷兩岸文化連結，蒙蔽台灣民眾，造成台灣青年一代歷史記憶混淆和國家認同扭曲，貽害無窮。台灣各界抗議、抨擊聲音不斷」，又稱這種做法「倒行逆施、數典忘祖，必將遭到兩岸同胞較強的反對。」