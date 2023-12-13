梓梓被爆「與吳東震過夜」鬆口曝二人關係！想在40歲前嫁出去
Formosa Sexy啦啦隊隊長董梓甯（梓梓）6月遭爆和演員吳東震約會、同居，今（13）日梓梓出席三立都會台養成實境節目《炸裂吧！女孩》舉辦媒體探班記者會澄清緋聞，強調「僅是真正的好朋友」，報導出來後，他們仍經常聯絡，梓梓不諱言表示，現在心態是邊走邊看，多方面認識朋友，到處多交一些朋友，32歲的她許願自己能在40歲前嫁人。
記者黃盈容／台北報導
《炸裂吧！女孩》舉行媒體探班記者會，最帥召集人錢薇娟錢姊以及關詩敏、吳心緹、林襄、梓梓、畇二、孫尤安等女孩們大集合。但大家最關心的還是梓梓與吳東震的緋聞，雖她解釋只是朋友，但又沒把話說死，提到2人發展機會？梓梓許願自己能在40歲前結婚，「我可能再過幾年也要結婚，所以覺得現在就到處交朋友」。
Elkie也替她護航稱：「她是超人，要管啦啦隊，又要編舞、運動，時間都填得滿滿的。」對於梓梓和吳東震社群中有相似照片，梓梓表示，是因為朋友圈接近，所以才會讓網友覺得很像。
三立都會台周六大型養成實境節目《炸裂吧！女孩》，集結24位來自不同領域的女孩，包含演員、歌手、啦啦隊、Youtuber、運動員，她們將過節目考驗成為「全能女孩」，不只要會唱、會跳、會演，還要十八般武藝樣樣精通，要經過重重考驗，變成全能女孩。節目播出後，不少網友表示，「意外的滿好看的，而且很香邊看邊笑」、「原本pick苡任結果順便被Judy圈粉」、「推容容跟珮含，雖然跟她們平常在台上表演的樣子不太一樣，但還是希望可以讓多一點人看到台灣女團」。
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