橘色惡魔美食清單打勾勾！大啖三希堂牛肉麵、故宮喜遇米奇米妮

我是廣告 請繼續往下閱讀
橘色惡魔來之前就羅列出18樣想吃的台灣美食，包括芒果冰、小籠包、古早味蛋糕、造型雞蛋糕、胡椒餅、鳳梨酥、珍珠奶茶、黑糖珍奶、水餃、擔仔麵、芒果汁、台灣乾麵、雞排、火鍋、排骨飯、滷肉飯、雞肉飯與牛肉麵。
想去的地方包括士林夜市、龍山寺、忠烈祠、九份、高雄、西門町、台北101、中正紀念堂、北投溫泉、四四南村、彩虹眷村、十分、旗津彩虹教堂與壽山忠烈祠LOVE觀景台。
橘色惡魔9日抵台後馬不停蹄地到高雄、雙北演出，昨天甚至連趕3場鐵人行程，明天又要到國家音樂廳進行來台首場售票演出，文總特別排了一天，讓小橘子們稍作休息，並幫他們實現夢想。
文總今天規劃觀光行程，讓橘高校師生能好好放鬆，中午前往國立故宮博物院，於三希堂享用午餐，故宮副院長黃永泰現身為橘高校吹奏樂部介紹故宮歷史，並大力推薦故宮商店。三希堂也端出學生願望清單之一的「紅燒牛肉麵」，搭配餐廳特有的景色，讓橘色惡魔在用餐之餘享受美麗的山景，鳥瞰整個院區，期待讓同學們能留下美好的回憶。
文總提到，橘色惡魔們在享用完餐點後，興奮前往故宮商店，挑選帶回日本送給家人、朋友的紀念品，故宮商店經銷商台灣碩網網路娛樂股份有限公司執行長永田博丈驚喜現身，送給橘高校師生們，故宮精品超受歡迎的商品「迪士尼系列限定桌曆」，永田博丈也提到，很歡迎橘高校來台灣，期待這短短7天他們能快樂的享受台灣的一切。
文總說，去年橘色惡魔來台，故宮精品特別贈送可愛的商品「故宮Xsnoopy桌曆」，學生們收到後都驚喜不已，今年他們再次來台，故宮商店牽起去年未盡的緣分，透過文創能量讓學生更認識台灣，也帶給學生們難忘的回憶。