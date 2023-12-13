台中限定暖心特調　中捷首末班車音樂陪伴旅客

台中捷運以音樂譜出城市記憶，不僅創作進離站音樂及閘門進出音效，還邀請國內知名音樂人打造首末班車音樂，12月18日起，每天在車站陪伴搭乘首班車和末班車的旅客。另台中捷運公司也規劃爵士音樂及新年音樂，將在節慶期間播放，盼聯繫城市與捷運、旅客間的情感。
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中捷公司表示，「台中捷運地景音樂計畫－風行者」是全國首次以聲景藝術為核心的公共藝術計畫，透過車站時光專屬音樂，共創台中的城市記憶。即將推出的首班車音樂，由獲第60屆金馬獎最佳原創電影音樂大獎殊榮的配樂大師侯志堅親自操刀，用清新明亮的音樂元素，在每天旅途起點為早起的乘客開啟一天的好心情；而深夜歸途則由風潮音樂作曲家陳依婷精心製作末班車音樂，以溫暖和舒心的曲風陪伴夜歸的旅客，在返家之路增添一絲安慰和輕鬆。
中捷公司指出，為打造城市獨特記憶點，也規劃兩首車站節慶音樂，分別是爵士音樂及新年音樂。台中爵士音樂節每年吸引來自世界各地的爵士樂迷共襄盛舉，是非常鮮明的台中城市記憶，因此特別邀請曾為台北捷運創作多首動人音樂、也是中捷地景音樂計畫的音樂總監的周岳澄老師，將台中的熱情融入悠閒曲調，特調出一首濃厚卻不膩的爵士音樂，讓節慶期間等車的旅客感到輕鬆愉悅。
新年音樂則由陳依婷製作，有別於傳統新年音樂的歡鬧喧囂，此次結合創新的國樂元素，有清新與活潑的曲風，期待過年期間搭乘台中捷運的乘客體驗到不同的新年氛圍。
針對這次音樂計畫老師周岳澄表示，身處在喧囂的都市中，被無數的城市聲音包圍，透過聲景藝術的理念將音樂融入捷運，提升市民的生活品味和文化體驗，不僅在專業聲音製作方面下足功夫，更細緻地營造旅客之間的情感聯繫，期待這些音樂陪伴市民的日常生活，譜出台中的專屬聲音記憶。