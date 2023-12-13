今年銷售衝1426億新高！台彩新形象迎下個10年 投注站展現新風貌
第4屆公益彩券將於今（112）年底屆滿，不過，台灣彩券公司也交出漂亮成績，預估今年全年銷售金額可達新台幣1426億元，創下公益彩券史上單年度業績最高紀錄。台灣彩券公司也持續受中信銀行委託，明年1月1日邁向第5屆，也以3D動畫全新形象廣告「開箱迎新」，宣告台灣彩券新風貌，也希望第5屆公益彩券能給民眾全新感受，而新形象廣告上線一週點閱也破百萬。
記者顏真真／台北報導
台灣彩券公司總經理謝志宏表示，在主管機關財政部與公益彩券經銷商夥伴的共同努力下，第4屆最後一年112年公益彩券的業績再創新高，預估可達到1426億元，創下歷史新高，台灣彩券將延續第4屆的業績動能，致力於穩定與活絡彩券市場，並持續發揚公益彩券的本質，提供弱勢族群就業機會，期望能讓更多弱勢家庭因販售彩券得以維持家計，讓彩券成為弱勢族群的生活支柱。
為打造新一屆全新氣象，台灣彩券以全3D動畫祭出「開箱迎新」新形象廣告，以精緻溫暖的風格宣告台灣彩券新風貌。影片開頭用新舊Logo交替的大門，象徵即將轉換進入另一個篇章，隨著畫面走入模擬生產線中，透過紅、黃、綠三色的能量流動，可以逐一看見台灣彩券為第5屆公益彩券建構的全新形象，包含小圓招、形象牆、各式直橫招牌，以及整體投注站的嶄新設，製程中可清楚地看見新一屆台灣彩券加強與發行機構中信銀行的連結。
除了原本台彩的溫暖黃色，還加上中信銀行的綠色與「We are family」企業紅球標誌點綴，打造鮮明有活力的形象，最後打造完成的投注站落腳在城市的每一個角落，期望成為大街小巷的愛心小站，紅黃綠投射出的流動光束，象徵台灣彩券持續用心經營的信念，將與中信銀行攜手再陪伴民眾下一個10年。而台灣彩券新形象影片上線一週，點閱率也突破276萬人次觀看，亦讓彩迷對下一個10年有更多期待。