專訪／酸徐巧芯不講武德！許淑華無懼空戰對決　要用正向力量勝選

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許淑華說，在初選完後，徐應該要去跟費修復關係，像她自己在黨內初選完後，也去找初選對手洪建益修復關係，尋求他的支持，「不選的最大」，選舉的人還是要謙卑一點，而不是像徐巧芯都去找黨部的主委或是高層幫忙，而不是尋求費鴻泰的支持。
許淑華認為，費鴻泰之前之所以可以連任這麼多屆立委，是因為費鴻泰有許多的中間選民，他才有辦法一直競選連任，所以許淑華認為，徐巧芯這次在親自溝通、人和的溝通上沒有做好。
談到面對兩人的競選策略，許淑華說，上次面對費鴻泰就是把自己的優點展現出來，與費鴻泰是君子之爭；但面對徐巧芯的空戰策略，許淑華說，就是用自己的方法一票一票的爭取在地民眾的支持，盡力的爭取中間選民、甚至是藍營的選票。
許淑華說，最大的策略就是把徐當空氣，拼命的接觸民眾，把自己的政見講出來，讓更多人認識她；至於空戰部分，她都是拍一些正向的影音，比如讓觀眾更認識選區、推廣在地青年的青創產業、幫宣傳等等，甚至要賣雞排、當直播主賣衣服協助在地都可以，「凡走過必留下痕跡」，她認為有做事、真誠面度對民眾，相對的一定會有良善的反饋。
許淑華表示，「我討厭政治口水，也真的沒有時間搞空戰。」吵來吵去那麼多時間，還不如好好把民眾交付的事情，一個一個處理完，所以每次有媒體詢問類似的問題，她都說要爭取每一票、完成每一件民眾交付的責任，再給他們反饋；她也相信，良善的力量最後會取得勝利，若她當選，也代表台灣的社會對於仇恨、兩極的對立可以消去一點。
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