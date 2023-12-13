國台辦要美停止介選！朱鳳蓮「批賴蕭、護少康」　重唱反台獨老調

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對於中國介選一事，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日在記者會上先是指出「對於某些媒體沒有根據的猜測，我們沒有回應」，又強調「台灣地區選舉純屬中國內部事務，不容任何外部勢力干涉」；朱鳳蓮說，美國總統拜登上月在舊金山舉行的「拜習會」明確表示「不支持台灣獨立」，並要求美國「應當兌現承諾，停止向台獨釋放錯誤信號，停止介入台灣地區選舉」。
她也批評民進黨正副總統候選人近期提出的口號與論述，朱鳳蓮先是批評賴清德「選對的人，走對的路」口號，稱賴所言對的路「台獨之路」是邪路、是絕路，「大家都很清楚台獨工作者是麻煩製造者、和平破壞者、戰爭製造者，台獨之路是邪路、是絕路。希望廣大台灣同胞為了自身的安寧和福祉，堅決反對台獨。」
而蕭美琴至政大演講期間提到，兩岸維持現狀未必是滿意的狀態，但它是國際社會的最大公約數，朱鳳蓮則駁斥稱兩岸現狀是世界只有一個中國，「大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割，維持現狀就是不能讓台獨分裂破壞了這個現狀」。
另一方面，國民黨副總統參選人趙少康日前也在和學生座談時提到，未來會要求中國讓台灣可以派遣「軍事觀察員」前往沿海查看軍事部署，也主張與國民黨總統參選人侯友宜都會向中國要求，共機不可越過海峽中線，共艦不能繞台，停止對台的武力恫嚇；朱鳳蓮對此則並未正面回應，僅重彈陸方「反台獨」等舊調，替趙少康緩頰稱其「首先強調的是台灣不會台獨」，又強調「希望台灣民眾在『和平與戰爭、繁榮與衰退』中作出正確選擇，推動兩岸關係『重回和平發展正軌』，維護自身安全和福祉，維護台海和平穩定。」
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