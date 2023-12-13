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國台辦要美停止介選！朱鳳蓮「批賴蕭、護少康」　重唱反台獨老調

▲ 中國國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上先是回應中國介選的指控，接著又回應台灣正副總統候選人們的口號與論述。（圖／翻攝自微博）
▲ 中國國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上先是回應中國介選的指控，接著又回應台灣正副總統候選人們的口號與論述。（圖／翻攝自微博）

國際中心楊智傑／綜合報導

台灣下個月就要舉行2024總統大選，中國國台辦今在例行記者會上先是主張「台灣選舉是中國內部事務」，後又針對民進黨總統候選人賴清德的選舉口號與副總統候選人蕭美琴的「維持現狀」論述進行批評，但對於趙少康提出要求中國讓台灣派軍事觀察員則緩頰稱趙少康有強調台灣不會「台獨」。

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《央視》在今（13）的報導指出，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅指出有很多事證顯示中國介入這場選舉，包含台灣受到網路攻擊，中國有意圖扶植親中政權；日本產經新聞今天也在頭版報導，由中國全國政協主席王滬寧主持的對台工作會議，涉及介入台灣總統大選，進行包含認知操作、補貼返台投票機票等作法。

對於中國介選一事，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日在記者會上先是指出「對於某些媒體沒有根據的猜測，我們沒有回應」，又強調「台灣地區選舉純屬中國內部事務，不容任何外部勢力干涉」；朱鳳蓮說，美國總統拜登上月在舊金山舉行的「拜習會」明確表示「不支持台灣獨立」，並要求美國「應當兌現承諾，停止向台獨釋放錯誤信號，停止介入台灣地區選舉」。

她也批評民進黨正副總統候選人近期提出的口號與論述，朱鳳蓮先是批評賴清德「選對的人，走對的路」口號，稱賴所言對的路「台獨之路」是邪路、是絕路，「大家都很清楚台獨工作者是麻煩製造者、和平破壞者、戰爭製造者，台獨之路是邪路、是絕路。希望廣大台灣同胞為了自身的安寧和福祉，堅決反對台獨。」

而蕭美琴至政大演講期間提到，兩岸維持現狀未必是滿意的狀態，但它是國際社會的最大公約數，朱鳳蓮則駁斥稱兩岸現狀是世界只有一個中國，「大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割，維持現狀就是不能讓台獨分裂破壞了這個現狀」。

另一方面，國民黨副總統參選人趙少康日前也在和學生座談時提到，未來會要求中國讓台灣可以派遣「軍事觀察員」前往沿海查看軍事部署，也主張與國民黨總統參選人侯友宜都會向中國要求，共機不可越過海峽中線，共艦不能繞台，停止對台的武力恫嚇；朱鳳蓮對此則並未正面回應，僅重彈陸方「反台獨」等舊調，替趙少康緩頰稱其「首先強調的是台灣不會台獨」，又強調「希望台灣民眾在『和平與戰爭、繁榮與衰退』中作出正確選擇，推動兩岸關係『重回和平發展正軌』，維護自身安全和福祉，維護台海和平穩定。」

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