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寶可夢最強訓練家不是竹蘭！100萬場對戰數據曝光　這世代超慘烈

▲有YouTuber以100 萬次模擬對戰，找出了最強的寶可夢訓練家，答案竟然不是人氣超高的「神奧冠軍」竹蘭。（圖／取自寶可夢百科）
▲有YouTuber以100 萬次模擬對戰，找出了最強的寶可夢訓練家，答案竟然不是人氣超高的「神奧冠軍」竹蘭。（圖／取自寶可夢百科）

記者潘毅／綜合報導

近期台灣的「台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）」盛大開幕，許多玩家慕名前往朝聖，大排長龍全為了買到寶可夢的周邊，顯見寶可夢IP有多麼受到歡迎，而最主要的遊戲系列，至今也已經推進至第九世代，寶可夢總數也高達1021種。寶可夢每個世代也各自有許多擁護粉絲，一直對哪個世代才是最強、最難而爭論不休，對此，有YouTuber也以100 萬次模擬對戰找出了答案，且最強訓練家竟然不是人氣超高的「神奧冠軍」竹蘭。

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Patrick Smith 經營 YouTube 頻道「SmithPlaysPokemon」最近公開一支新影片，將截至目前九個世代，總計多達152 位道館館主、四天王、聯盟冠軍以及傳奇訓練家等，將這些人匯集在一起互相對戰，並統計勝敗數據，最終每位訓練家都參與 1.5 萬場的對戰，總數超過100萬場對決，終於找出了最終答案。

👑歷代最強寶可夢訓練家排行
NO1　馬士德（伽勒爾聯盟前任冠軍）
NO2　竹蘭（神奧聯盟冠軍）
NO3　赫普（伽勒爾地區勁敵）
NO4　赤紅（關都地區寶可夢訓練家）
NO5　大吾（豐緣聯盟前任冠軍）
NO6　庫庫伊博士（阿羅拉聯盟創辦者）
NO7　妮莫（帕底亞聯盟冠軍級訓練家）
NO8　阿戴克（合眾聯盟冠軍）
NO9　丹帝（伽勒爾聯盟冠軍）
NO10　卡露妮（卡洛斯聯盟冠軍）

▲神奧地區冠軍竹蘭，陣容中寶可夢打點均衡、等級又高，曾是許多玩家的通關噩夢。（圖／取自SmithPlays Pokémon）
▲神奧地區冠軍竹蘭，陣容中寶可夢打點均衡、等級又高，曾是許多玩家的通關噩夢。（圖／取自SmithPlays Pokémon）
⚔️寶可夢歷代訓練家強度排名

NO1　《劍／盾》伽勒爾地區
NO2　《太陽／月亮》阿羅拉地區
NO3　《朱／紫》帕底亞地區
NO4　《Ｘ／Ｙ》卡洛斯地區
NO5　《鑽石／珍珠／白金》神奧地區
NO6　 《紅寶石／藍寶石／綠寶石》豐緣地區
NO7　《黑／白》合眾地區
NO8　《紅／藍／黃》關都地區
NO9　《金／銀／水晶版》城都地區

▲城都地區第一道館館主阿速，他在 1.5 萬場對戰中只贏了5次。（圖／取自SmithPlays Pokémon）
▲城都地區第一道館館主阿速，他在 1.5 萬場對戰中只贏了5次。（圖／取自SmithPlays Pokémon）
Smith這項測試中，讓每位寶可夢訓練家都依照遊戲中原本的寶可夢陣容和等級參戰，因此許多前期道館館主都較為弱勢，但敗場最多的《金／銀／水晶版》城都地區第一道館館主阿速，他在 1.5 萬場對戰中只贏了5次，連倒數第二名的《Ｘ／Ｙ》卡洛斯地區第一道館館主紫羅蘭都至少有214勝。

Smith也發現，即使排除了等級問題，《金／銀／水晶版》城都地區的訓練家，平均排名僅為 100 ，顯見其陣容組合也不敵其他區域的訓練家，該版本中唯一有超常表現的就是在白銀山山頂上的赤紅（red）。

▲伽勒爾地區前任冠軍馬士德，是目前寶可夢所有世代中最強的訓練家。（圖／取自SmithPlays Pokémon）
▲伽勒爾地區前任冠軍馬士德，是目前寶可夢所有世代中最強的訓練家。（圖／取自SmithPlays Pokémon）
至於最強的訓練家，則是由《劍／盾》DLC《鎧之孤島》中伽勒爾地區前任冠軍馬士德所奪得，他擅長使用格鬥系寶可夢，陣容中更有兩種流派的武道熊師。此外，《鑽石／珍珠／白金》的神奧地區冠軍竹蘭，陣容中寶可夢打點均衡、等級又高，曾是許多玩家的通關噩夢，在本次榜單中也保有第二強的殊榮。

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