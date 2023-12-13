寶可夢最強訓練家不是竹蘭！100萬場對戰數據曝光　這世代超慘烈

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👑歷代最強寶可夢訓練家排行
NO1 馬士德（伽勒爾聯盟前任冠軍）
NO2 竹蘭（神奧聯盟冠軍）
NO3 赫普（伽勒爾地區勁敵）
NO4 赤紅（關都地區寶可夢訓練家）
NO5 大吾（豐緣聯盟前任冠軍）
NO6 庫庫伊博士（阿羅拉聯盟創辦者）
NO7 妮莫（帕底亞聯盟冠軍級訓練家）
NO8 阿戴克（合眾聯盟冠軍）
NO9 丹帝（伽勒爾聯盟冠軍）
NO10 卡露妮（卡洛斯聯盟冠軍）
⚔️寶可夢歷代訓練家強度排名
NO1 《劍／盾》伽勒爾地區
NO2 《太陽／月亮》阿羅拉地區
NO3 《朱／紫》帕底亞地區
NO4 《Ｘ／Ｙ》卡洛斯地區
NO5 《鑽石／珍珠／白金》神奧地區
NO6 《紅寶石／藍寶石／綠寶石》豐緣地區
NO7 《黑／白》合眾地區
NO8 《紅／藍／黃》關都地區
NO9 《金／銀／水晶版》城都地區
Smith這項測試中，讓每位寶可夢訓練家都依照遊戲中原本的寶可夢陣容和等級參戰，因此許多前期道館館主都較為弱勢，但敗場最多的《金／銀／水晶版》城都地區第一道館館主阿速，他在 1.5 萬場對戰中只贏了5次，連倒數第二名的《Ｘ／Ｙ》卡洛斯地區第一道館館主紫羅蘭都至少有214勝。
Smith也發現，即使排除了等級問題，《金／銀／水晶版》城都地區的訓練家，平均排名僅為 100 ，顯見其陣容組合也不敵其他區域的訓練家，該版本中唯一有超常表現的就是在白銀山山頂上的赤紅（red）。
至於最強的訓練家，則是由《劍／盾》DLC《鎧之孤島》中伽勒爾地區前任冠軍馬士德所奪得，他擅長使用格鬥系寶可夢，陣容中更有兩種流派的武道熊師。此外，《鑽石／珍珠／白金》的神奧地區冠軍竹蘭，陣容中寶可夢打點均衡、等級又高，曾是許多玩家的通關噩夢，在本次榜單中也保有第二強的殊榮。