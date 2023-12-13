荷蘭大麻合法化試驗計畫　一次看懂

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●大麻不是已經合法了嗎？這是對荷蘭最大的誤解之一，幾十年來，荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam）一直被視為世界上最吸引大麻吸食者的地方。
但事實上，在荷蘭大麻並不合法，而是「容忍」。根據政府網站資訊，銷售和使用大麻是非法的，「但當局選擇不追捕或起訴違法者」。
然而，在荷蘭種植大麻，或供應大麻給當地知名的「咖啡店」供人吸食，都是完全非法、且不能容忍的行為。
●為何改變舊制？這項「容忍」政策於1970年代開始實行，原本是為了區分「硬毒品」和「軟毒品」，不料卻導致異常的法律灰色地帶。如今當局希望透過這項試驗計畫清除此一灰色地帶。
由於地方當局會舉報相關微罪及反社會行為，這項法律導致供應大麻給荷蘭570家咖啡店的行為轉為地下化。
●目前新作法為何？這項法律目前暫時被擱置，以允許大麻種植業者和供應商能在11個城市合法經營，並由10家種植業者供貨。
這些城市內所有咖啡店都必須參與計畫執行，這樣一來，每個人都適用相同規則，而消費者也能知道，他們在每個地方取得的大麻品質都一樣。
其他規則維持不變，包括每人每天最多5克用量、禁止銷售給未成年者吸食，這些咖啡店內也不得販售硬毒品與酒類。
唯有居住荷蘭者才能參與這項計畫。
另外，新計畫實施後，咖啡店的大麻庫存量將可超過現行500克的上限。
●計畫下有何好處？供應的大麻將被仔細追蹤和檢測，因此消費者便能確切知道所吸大麻的強度。大麻可能含有的危險重金屬和黃麴毒素也會受到監測。
咖啡店老闆布蘭德（Rick Brand）10月告訴法新社，在舊規則下，不太可能確切知道所賣大麻的品質，「我們有時候會收到含有農藥的大麻，有些還含有外來添加物以增加重量。事實上，我們真的不知道」。
荷蘭當局希望微罪和反社會行為能就此減少；而咖啡店業主則期待在明確法律制度下營業。
●下一步為何？獨立研究人員將在4年的試驗計畫期間進行監測，這主要有2個目的：試看能否管理咖啡店的大麻供應鏈，以及了解計畫是否可減少微罪和反社會行為。
荷蘭政府網站指出，「將根據計畫成果及其他因素來決定有關荷蘭咖啡店未來的政策」，目的是最終達成除罪化。（譯者：紀錦玲/核稿：侯姿瑩）1121213