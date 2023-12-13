楊貴媚驚喜許光漢「回娘家」突哽咽 憶周海媚嘆：把握當下
楊貴媚和范少勳、索艾克、施名帥、林柏宏、温貞菱輪流主持的實境節目《阮三个》第2、3季，16起將於華視重播。楊貴媚今（13）日與第2季班底范少勳出席媒體餐敘，想起第二季為新人辦婚禮張軒睿、許光漢、章廣辰驚喜現身幫忙，楊貴媚瞬間紅了眼眶，哽咽嘆：「有種離家出去的孩子回家的感動！」「最美周芷若」周海媚11日病逝，楊貴媚坦言，聽聞此事很驚訝，她過去雖不曾和周海媚合作，但她非常欣賞周海媚，本來還以為是假消息，楊貴媚嘆：「沒想到是真的。所以要及時行樂，把握當下」。
記者黃盈容／台北報導
《阮三个》自2019年播出後，3季節目及主持人都有入圍金鐘獎，楊貴媚、施名帥、林柏宏、温貞菱更在2022年拿下「第57屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎」。
該節目也是楊貴媚首次參與實境節目，她表示，錄製節目時是真的從頭拍到尾，因此聽到當初只播出8集，相當捨不得。眾人也在節目中到宜蘭、苗栗開民宿，還開著餐車環島，製造許多感動回憶。
聊到當初拍攝過程，除了辛酸血淚，還有滿滿回憶。但當初播出時，楊貴媚超不爽被圈內人質疑，她跟班底照著劇本演出，不能算是實境節目，「希望說這些話的人，能實際到現場看看我們的拍攝狀況！」
楊貴媚不會游泳，但有次眾人挑戰溯溪時，在范少勳、索艾克的慫恿下，她鼓起勇氣跳水，從小懸崖一躍而下，「我當時在想，如果我現在不跳，以後哪還有機會」。范少勳更爆料，楊貴媚只對他們提出1個要求，「她跳下去後一定要趕快幫她翻回正面」，眾人爆笑不已。
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