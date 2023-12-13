強勢美元已結束！專家估美明年下半年降息　台央行本周利率續凍

新台幣、日圓明年有望雙漲！但能否升破31元、140　專家點出關鍵

▲新台幣、日圓兌美元明年有望雙漲，但專家認為，新台幣、日圓能否升破31元及140兌1美元價位，美國是否降息成關鍵。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣、日圓兌美元明年有望雙漲，但專家認為，新台幣、日圓能否升破31元及140兌1美元價位，美國是否降息成關鍵。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）及台灣央行都將於周四公布最新利率決策，國泰台大產學合作團隊預估美、台央行利率都將維持不變。不過，目前市場預期美國最快明年5月開始降息，國泰台大產學合作計畫徐之強教授今（13）日指出，如果美國明年開始降息，新台幣及日圓兌美元分別可能升破31元、140日圓兌1美元。

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國泰台大產學合作團隊表示，近期美國景氣和通膨數據皆呈趨緩，降低Fed進一步升息急迫性，因此，研判明日美國Fed利率將再度維持不變，同時重申高利率將維持較久時間，確保通膨下滑的趨勢不會逆轉。

至於台灣央行明日下午也將召開今年第4季理監事會議，綜觀台灣景氣溫和成長，通膨有望降至2%以下，但仍維持偏高水準，國泰台大產學合作團隊研判，台灣央行將維持利率不變，明年利率也將維持不變。

展望2024年第1季，國泰台大產學合作團隊評估，鑑於台灣經濟將溫和成長，且投資者對Fed提前降息的期待已有過度，新台幣可能轉呈區間波動，動，金融情勢指數（FCI）將於「寬鬆」區間下界波動。

不過，徐之強也提到，目前市場最新預期是美國明年最快5月才會降息，降息機率78%，這與之前國泰團隊的看法相近，但美國聯準會是否真的會在5月降息，還是要視美國明年首季通膨數據而定。

對於近來新台幣與日圓都在一定的價位區間震盪，新台幣兌美元收盤價一度衝上31.25元，現在又回到31.526元，日圓一度升至141兌1美元價位，現在又拉回至145價位。徐之強表示，接下來就看美國明年是否如預期在上半年降息，若美國聯準會維持利率不動，甚至降息，加上日本央行明年結束負利率政策的話，日圓不可能再回到152價位。如果美國開始降息或市場對降息機率預期達百分之百，新台幣及日圓分別要升破31元、140兌1美元的可能性就更大。

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