新台幣、日圓明年有望雙漲！但能否升破31元、140　專家點出關鍵

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至於台灣央行明日下午也將召開今年第4季理監事會議，綜觀台灣景氣溫和成長，通膨有望降至2%以下，但仍維持偏高水準，國泰台大產學合作團隊研判，台灣央行將維持利率不變，明年利率也將維持不變。
展望2024年第1季，國泰台大產學合作團隊評估，鑑於台灣經濟將溫和成長，且投資者對Fed提前降息的期待已有過度，新台幣可能轉呈區間波動，動，金融情勢指數（FCI）將於「寬鬆」區間下界波動。
不過，徐之強也提到，目前市場最新預期是美國明年最快5月才會降息，降息機率78%，這與之前國泰團隊的看法相近，但美國聯準會是否真的會在5月降息，還是要視美國明年首季通膨數據而定。
對於近來新台幣與日圓都在一定的價位區間震盪，新台幣兌美元收盤價一度衝上31.25元，現在又回到31.526元，日圓一度升至141兌1美元價位，現在又拉回至145價位。徐之強表示，接下來就看美國明年是否如預期在上半年降息，若美國聯準會維持利率不動，甚至降息，加上日本央行明年結束負利率政策的話，日圓不可能再回到152價位。如果美國開始降息或市場對降息機率預期達百分之百，新台幣及日圓分別要升破31元、140兌1美元的可能性就更大。